https://ria.ru/20230313/rezhissura-1857434128.html

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру - РИА Новости, 13.03.2023

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:28

2023-03-13T06:28

2023-03-13T06:28

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе и транслируется телеканалом ABC. За режиссерский "Оскар" в этом году в отличие от предыдущих лет боролись только мужчины. Конкуренцию победителям составляли Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали"). Дуэт Шайнерта и Квана, известный как "Дэниелы" (Daniels), ранее также получил награду за оригинальный сценарий. Их картина также завоевала "Оскар" за лучший монтаж, актерские работы второго плана и претендует на главную награду киноакадемии - "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, оскар (премия), в мире