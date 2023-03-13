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Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру - РИА Новости, 13.03.2023
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:28
2023-03-13T06:28
2023-03-13T06:28
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе и транслируется телеканалом ABC. За режиссерский "Оскар" в этом году в отличие от предыдущих лет боролись только мужчины. Конкуренцию победителям составляли Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали"). Дуэт Шайнерта и Квана, известный как "Дэниелы" (Daniels), ранее также получил награду за оригинальный сценарий. Их картина также завоевала "Оскар" за лучший монтаж, актерские работы второго плана и претендует на главную награду киноакадемии - "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, оскар (премия), в мире
Культура, США, Оскар (премия), В мире
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу"
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Шайнерт и Дэн Кван завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе и транслируется телеканалом ABC.
За режиссерский "Оскар" в этом году в отличие от предыдущих лет боролись только мужчины. Конкуренцию победителям составляли Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").
"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"
Дуэт Шайнерта и Квана, известный как "Дэниелы" (Daniels), ранее также получил награду за оригинальный сценарий. Их картина также завоевала "Оскар" за лучший монтаж, актерские работы второго плана и претендует на главную награду киноакадемии - "Оскар" в категории "Лучший фильм года".