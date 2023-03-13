В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом
Власти Техаса сообщили о пропаже в Хьюстоне прибора с радиоактивным веществом
© Depositphotos.com / fineartЧасть ускорителя
© Depositphotos.com / fineart
Часть ускорителя . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас.
"Радиографическая камера пропала в Хьюстоне. Она содержит в себе радиоактивное вещество. При нахождении камеры не пытайтесь открыть ее. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора ", - отмечает департамент в своем аккаунте в Twitter.
Радиоактивный материал заключен в капсулу и окружен несколькими защитными слоями, уровень радиации для окружающих не представляет большой опасности, отметили в ведомстве. Согласно заявлению департамента, прибор пропал 9 марта и до сих пор не был обнаружен.
Как отметили в ведомстве, камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 килограммов, использовалась в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений, так как она может обнаруживать трещины и дефекты, которые не видны невооруженным глазом. Стоимость такой камеры оценивается в 15-20 тысяч долларов США. Власти объявили вознаграждение за возвращение прибора.