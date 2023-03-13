https://ria.ru/20230313/radiatsiya-1857577235.html

В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом

В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом - РИА Новости, 13.03.2023

В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом

Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:22

2023-03-13T16:22

2023-03-13T16:22

в мире

техас

хьюстон

сша

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас. "Радиографическая камера пропала в Хьюстоне. Она содержит в себе радиоактивное вещество. При нахождении камеры не пытайтесь открыть ее. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора ", - отмечает департамент в своем аккаунте в Twitter. Радиоактивный материал заключен в капсулу и окружен несколькими защитными слоями, уровень радиации для окружающих не представляет большой опасности, отметили в ведомстве. Согласно заявлению департамента, прибор пропал 9 марта и до сих пор не был обнаружен. Как отметили в ведомстве, камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 килограммов, использовалась в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений, так как она может обнаруживать трещины и дефекты, которые не видны невооруженным глазом. Стоимость такой камеры оценивается в 15-20 тысяч долларов США. Власти объявили вознаграждение за возвращение прибора.

https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, техас, хьюстон, сша