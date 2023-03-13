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В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом - РИА Новости, 13.03.2023
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16:22 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/radiatsiya-1857577235.html
В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом
В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом - РИА Новости, 13.03.2023
В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом
Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:22
2023-03-13T16:22
в мире
техас
хьюстон
сша
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас. "Радиографическая камера пропала в Хьюстоне. Она содержит в себе радиоактивное вещество. При нахождении камеры не пытайтесь открыть ее. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора ", - отмечает департамент в своем аккаунте в Twitter. Радиоактивный материал заключен в капсулу и окружен несколькими защитными слоями, уровень радиации для окружающих не представляет большой опасности, отметили в ведомстве. Согласно заявлению департамента, прибор пропал 9 марта и до сих пор не был обнаружен. Как отметили в ведомстве, камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 килограммов, использовалась в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений, так как она может обнаруживать трещины и дефекты, которые не видны невооруженным глазом. Стоимость такой камеры оценивается в 15-20 тысяч долларов США. Власти объявили вознаграждение за возвращение прибора.
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в мире, техас, хьюстон, сша
В мире, Техас, Хьюстон, США
В Техасе потерялся прибор с радиоактивным веществом

Власти Техаса сообщили о пропаже в Хьюстоне прибора с радиоактивным веществом

© Depositphotos.com / fineartЧасть ускорителя
Часть ускорителя - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Depositphotos.com / fineart
Часть ускорителя . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Промышленный прибор с радиоактивным материалом пропал в Хьюстоне, сообщил департамент здравоохранения штата Техас.
"Радиографическая камера пропала в Хьюстоне. Она содержит в себе радиоактивное вещество. При нахождении камеры не пытайтесь открыть ее. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора ", - отмечает департамент в своем аккаунте в Twitter.
Радиоактивный материал заключен в капсулу и окружен несколькими защитными слоями, уровень радиации для окружающих не представляет большой опасности, отметили в ведомстве. Согласно заявлению департамента, прибор пропал 9 марта и до сих пор не был обнаружен.
Как отметили в ведомстве, камера, которая принадлежит компании Statewide Maintenance и весит порядка 24 килограммов, использовалась в строительной отрасли для получения рентгенографических изображений, так как она может обнаруживать трещины и дефекты, которые не видны невооруженным глазом. Стоимость такой камеры оценивается в 15-20 тысяч долларов США. Власти объявили вознаграждение за возвращение прибора.
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