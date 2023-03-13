https://ria.ru/20230313/pushkov-1857419322.html

Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков

Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков - РИА Новости, 13.03.2023

Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков

Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T00:51

2023-03-13T00:51

2023-03-13T00:56

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. "Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева. Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", - написал он в своем телеграм-канале. Пушков отметил, что Украина хоть и продолжает быть зависимой от Америки в поставках вооружений, но и сами США начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20230312/ssha-1857409838.html

https://ria.ru/20230312/ssha-1857408191.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, джо байден, сергей лавров, нато, оон