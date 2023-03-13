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Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков - РИА Новости, 13.03.2023
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00:51 13.03.2023 (обновлено: 00:56 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pushkov-1857419322.html
Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков
Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков - РИА Новости, 13.03.2023
Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков
Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T00:51
2023-03-13T00:56
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. "Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева. Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", - написал он в своем телеграм-канале. Пушков отметил, что Украина хоть и продолжает быть зависимой от Америки в поставках вооружений, но и сами США начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20230312/ssha-1857409838.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, джо байден, сергей лавров, нато, оон
В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Вашингтон стал заложником своей прислужницы, заявил Пушков

Пушков: Украина превратилась в прислужницу США, пытающуюся диктовать свою волю хозяину

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину, заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
"Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева. Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", - написал он в своем телеграм-канале.
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Пушков отметил, что Украина хоть и продолжает быть зависимой от Америки в поставках вооружений, но и сами США начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину".
«
"Так в свое время они попали в ловушку во Вьетнаме. Тогда госсекретарь Дин Раск заявил: "Мы уйдем из Вьетнама только тогда, когда одержим победу". Вашингтон не первый раз лишает себя свободы маневра", - заключил сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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