https://ria.ru/20230313/proton-1857423509.html

С Байконура запустили ракету "Протон-М" со спутником-ретранслятором

С Байконура запустили ракету "Протон-М" со спутником-ретранслятором - РИА Новости, 13.03.2023

С Байконура запустили ракету "Протон-М" со спутником-ретранслятором

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур и вывела на промежуточную орбиту разгонный блок "Бриз-М" со... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:29

2023-03-13T02:29

2023-03-13T09:11

космос - риа наука

наука

протон-м

бриз-м

роскосмос

гкнпц имени м. в. хруничева

байконур (город)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур и вывела на промежуточную орбиту разгонный блок "Бриз-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х", сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х". Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и выводит спутник на заданную орбиту", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, отделение спутника "Луч-5Х" и вывод на орбиту запланирован в 11:15 мск. Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата — "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве. Ракета "Протон-М" для запуска спутника была отправлена на Байконур еще в 2021 году, в этом же году планировался пуск. Потом старт перенесли на 2022 год, однако и тогда он не состоялся. Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Ракета-носитель "Протон-М" используется с 2001 года для выведения полезных нагрузок на различные околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ.

https://ria.ru/20230312/dragon-1857290919.html

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

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космос - риа наука, протон-м, бриз-м, роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, байконур (город)