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Промышленное производство в Московской области выросло на 3,6% в январе - РИА Новости, 13.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:59 13.03.2023
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Промышленное производство в Московской области выросло на 3,6% в январе
Промышленное производство в Московской области выросло на 3,6% в январе - РИА Новости, 13.03.2023
Промышленное производство в Московской области выросло на 3,6% в январе
Глава министерства финансов Московской области Наталия Масленкина сообщила, что за январь 2023 года промышленное производство в регионе выросло на 3,6%,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:59
2023-03-13T16:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Глава министерства финансов Московской области Наталия Масленкина сообщила, что за январь 2023 года промышленное производство в регионе выросло на 3,6%, рассказал телеканал "360".Она отметила рост в области металлургии, в производстве компьютеров и электроники. На 30,4% увеличилась добыча полезных ископаемых, на 12,6% –обеспечение электроэнергией, газом и паром, на 14,4% –организация утилизации отходов.Показатели стали выше и в сфере транспорта. За первый месяц года оборот грузовых автомобилей в организациях, которые не относятся к малому и среднему бизнесу, увеличился на 25,1%.Рост показателей продемонстрировали и обрабатывающее производство, и деятельность в сфере водоснабжения и логистики. Многие предприятия уже выстроили новые логистические цепочки и нашли поставщиков для своей продукции, сказала Масленкина.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Промышленное производство в Московской области выросло на 3,6% в январе

© РИА Новости / Илья НаймушинАвтопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода
Автопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Глава министерства финансов Московской области Наталия Масленкина сообщила, что за январь 2023 года промышленное производство в регионе выросло на 3,6%, рассказал телеканал "360".
Она отметила рост в области металлургии, в производстве компьютеров и электроники. На 30,4% увеличилась добыча полезных ископаемых, на 12,6% –обеспечение электроэнергией, газом и паром, на 14,4% –организация утилизации отходов.
Показатели стали выше и в сфере транспорта. За первый месяц года оборот грузовых автомобилей в организациях, которые не относятся к малому и среднему бизнесу, увеличился на 25,1%.
Рост показателей продемонстрировали и обрабатывающее производство, и деятельность в сфере водоснабжения и логистики. Многие предприятия уже выстроили новые логистические цепочки и нашли поставщиков для своей продукции, сказала Масленкина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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