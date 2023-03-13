https://ria.ru/20230313/prizyv-1857610367.html

ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию

ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию - РИА Новости, 13.03.2023

ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию

Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета палаты по обороне Андрей... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:05

2023-03-13T18:05

2023-03-13T18:12

госдума рф

андрей картаполов

единая россия

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета палаты по обороне Андрей Картаполов (ЕР).В понедельник в Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Да", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html

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госдума рф, андрей картаполов, единая россия