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ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию
ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию - РИА Новости, 13.03.2023
ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию
Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета палаты по обороне Андрей... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:05
2023-03-13T18:05
2023-03-13T18:12
госдума рф
андрей картаполов
единая россия
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета палаты по обороне Андрей Картаполов (ЕР).В понедельник в Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Да", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.
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госдума рф, андрей картаполов, единая россия
Госдума РФ, Андрей Картаполов, Единая Россия
ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию
Картаполов: Госдума может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета палаты по обороне Андрей Картаполов (ЕР).
В понедельник в Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
"Да", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.
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