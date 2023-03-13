https://ria.ru/20230313/pozhar-1857430776.html
В Одинцово выросла площадь пожара на складе
В Одинцово выросла площадь пожара на складе - РИА Новости, 13.03.2023
В Одинцово выросла площадь пожара на складе
Площадь пожара на складе в подмосковном Одинцово выросла до 4320 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:25
2023-03-13T05:25
2023-03-13T05:41
происшествия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Площадь пожара на складе в подмосковном Одинцово выросла до 4320 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров. Позже в пресс-службе МЧС России отмечали, что возгорание произошло на складе, его площадь выросла до 3000 тысяч квадратных метров, зафиксировано обрушение на площади 2000 тысяч "квадратов". Данных о пострадавших не поступало."По уточненной информации, площадь пожара составляет 4320 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857253838.html
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происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцово выросла площадь пожара на складе
МЧС: площадь пожара на складе в Одинцово выросла до 4320 квадратных метров