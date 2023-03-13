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Жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/postradavshaya-1857537778.html
Жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ
Жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
Жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ
Жительница Белгородского района, пострадавшая в понедельник в результате обстрела со стороны Украины, находится в реанимации, врачи провели операцию, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:15
2023-03-13T14:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Жительница Белгородского района, пострадавшая в понедельник в результате обстрела со стороны Украины, находится в реанимации, врачи провели операцию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, были сбиты четыре ракеты, пострадала женщина. С сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставила ее в больницу. "Информирую о состоянии пострадавшей жительницы Белгородского района. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: жительница Белгородской области попала в реанимацию после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Жительница Белгородского района, пострадавшая в понедельник в результате обстрела со стороны Украины, находится в реанимации, врачи провели операцию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, были сбиты четыре ракеты, пострадала женщина. С сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставила ее в больницу.
"Информирую о состоянии пострадавшей жительницы Белгородского района. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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