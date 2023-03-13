https://ria.ru/20230313/podgotovka-1857434501.html

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации - РИА Новости, 13.03.2023

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

Отряд специального назначения "Викинг" проводит в ДНР боевую подготовку добровольцев - участников спецоперации со всей России. Только в одной группе собрались... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:36

2023-03-13T06:36

2023-03-13T09:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Отряд специального назначения "Викинг" проводит в ДНР боевую подготовку добровольцев - участников спецоперации со всей России. Только в одной группе собрались представители из разных регионов страны: Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга, Сахалина и других, передает корреспондент РИА Новости. Обучение новобранцев проводят инструкторы, имеющие обширный опыт боевых действий. Они рассказывают об основах боевой подготовки и первой помощи с учетом современных реалий ведения боевых действий. "Наша основная задача в Вооруженных силах - это сохранить жизни людей и донести до среднего и низшего звена командования, чтобы они разумно использовали вверенный им ресурс в лице живой силы, людей", - рассказал инструктор отряда "Викинг". Добровольцы объясняют свое участие тем, что не могут оставаться в стороне, видя опасность распространения украинского национализма. Ранее в кабмине РФ сообщили, что добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением. Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856675332.html

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

россия

донецкая народная республика

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Тренировка отряда "Викинг", который готовит добровольцев для участия в СВО Отряд спецназначения "Викинг" проводит в ДНР боевую подготовку добровольцев со всей России для участия в спецоперации. В одной группе собрались жители Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга, Сахалина и других регионов, передает корреспондент РИА Новости 2023-03-13T06:36 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность, донецкая народная республика