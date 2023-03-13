https://ria.ru/20230313/pinokkio-1857425761.html

Анимационный фильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"

Анимационный фильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023

Анимационный фильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"

"Пиноккио Гильермо дель Торо" получил награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 95-ю церемонию вручения награды,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:31

2023-03-13T03:31

2023-03-13T03:43

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 95-ю церемонию вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал ABC. В этой категории на награду также претендовали "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание", "Морской монстр" и "Я краснею". Анимационный мюзикл мексиканского режиссера Гильермо дель Торо вышел на платформе Netflix. Для дель Торо это третий "Оскар", ранее он был удостоен награды за картину "Форма воды" - за режиссуру и в категории "Лучшая картина". "Пиноккио" ранее уже принес своему создателю "Золотой глобус" и главную награду в сфере анимационного кино - премию "Энни".

https://ria.ru/20230312/oskar-1856967155.html

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сша, лос-анджелес, netflix, кино и сериалы, что посмотреть