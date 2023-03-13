https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html

На улицах Парижа скопились горы отходов из-за забастовки мусорщиков

На улицах Парижа скопились горы отходов из-за забастовки мусорщиков - РИА Новости, 13.03.2023

На улицах Парижа скопились горы отходов из-за забастовки мусорщиков

Порядка 5,5 тысяч тонн мусора скопилось на улицах французской столицы из-за забастовки уборщиков против пенсионной реформы, сообщило издание Monde. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:49

2023-03-13T17:49

2023-03-13T17:55

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч тонн мусора скопилось на улицах французской столицы из-за забастовки уборщиков против пенсионной реформы, сообщило издание Monde. "Три мусоросжигательных завода на границах города – в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулено и в Сент-Уэн – все еще не работают. 5400 тонн отходов, согласно мэрии Парижа, скопилось на улицах за неделю забастовок", - сообщило СМИ. Отмечается, что сбор мусора на данный момент осуществляется лишь в половине из 20 округов города, управляющихся городским агентством по сбору бытовых отходов Syctom. Как сообщал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на данный момент уборщики мусора имеют право уйти на пенсию в 57 лет. Если пенсионная реформа будет принята, им придется работать еще два дополнительных года. Накануне CGT заявил, что забастовка мусорщиков будет продлена как минимум до среды. Французские СМИ, между тем, предупреждают о санитарных рисках скопления мусора на городских улицах, которое приманивает крыс и способствует распространению различных заболеваний, переносчиками которых они являются. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже семь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Также с 7 марта во Франции проходят бессрочные межпрофессиональные забастовки во многих ключевых секторах экономики, включая транспорт и энергетику. В субботу французский Сенат проголосовал в поддержку пенсионной реформы правительства президента Эммануэля Макрона. Таким образом, на этой неделе законопроект перейдет на повторное голосование в Нацсобрание Франции. Если он будет одобрен большинством голосов, повышение пенсионного возраста будет закреплено во Франции на законодательном уровне. Как отмечают французские СМИ, текущая неделя станет решающей для правительства. Премьер Франции Элизабет Борн отмечала, что не хочет прибегать к использованию статьи 49.3 конституции Франции, которая позволяет властям принять законопроект без ободрения парламента, после того, как она уже 10 раз прибегала к этой мере, чтобы провести законопроекты о бюджете на 2023 год осенью прошлого года. Отмечается, что данный шаг будет воспринят как слабость властей, не сумевших убедить депутатов в необходимости реформы и собрать необходимое для поддержки законопроекта большинство голосов. После парламентских выборов в июне 2022 года партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Вместо минимально необходимых 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 мандатов из 577.

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html

https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон