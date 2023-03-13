https://ria.ru/20230313/ovchinskiy-1857436681.html
Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент
Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент - РИА Новости, 13.03.2023
Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент
Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:09
2023-03-13T07:09
2023-03-13T07:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.По словам Овчинского, компания имеет свою лабораторию, где создает продукты, не имеющие аналогов в России и полностью исключающие продукцию животноводства. В продуктовой линейке представлены сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры. Сырники из новой линейки изготовлены с добавлением изюма и семян чиа."Наши продукты являются полноценными источниками белка в рационе, что особенно важно для людей, которые придерживаются здорового питания. Реализуя программу импортозамещения, мы изготавливаем продукцию на базе отечественного сырья из Краснодарского края и Дальневосточного региона", – рассказал генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский.
https://ria.ru/20230309/moskva-1856682790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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"В Москве активно развивается пищевая отрасль, причем производители предлагают современную и востребованную аудиторией продукцию. Так, производитель альтернативных продуктов питания – компания IN+U Food – постоянно расширяет ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы. На собственной фабрике компания ежемесячно изготавливает более 60 тонн натуральной продукции из российского сырья", – рассказал глава ведомства, слова которго приводит пресс служба ДИПП.
По словам Овчинского, компания имеет свою лабораторию, где создает продукты, не имеющие аналогов в России и полностью исключающие продукцию животноводства. В продуктовой линейке представлены сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры. Сырники из новой линейки изготовлены с добавлением изюма и семян чиа.
"Наши продукты являются полноценными источниками белка в рационе, что особенно важно для людей, которые придерживаются здорового питания. Реализуя программу импортозамещения, мы изготавливаем продукцию на базе отечественного сырья из Краснодарского края и Дальневосточного региона", – рассказал генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский.
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