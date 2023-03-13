https://ria.ru/20230313/ovchinskiy-1857436681.html

Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент

Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент - РИА Новости, 13.03.2023

Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент

Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:09

2023-03-13T07:09

2023-03-13T07:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.По словам Овчинского, компания имеет свою лабораторию, где создает продукты, не имеющие аналогов в России и полностью исключающие продукцию животноводства. В продуктовой линейке представлены сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры. Сырники из новой линейки изготовлены с добавлением изюма и семян чиа."Наши продукты являются полноценными источниками белка в рационе, что особенно важно для людей, которые придерживаются здорового питания. Реализуя программу импортозамещения, мы изготавливаем продукцию на базе отечественного сырья из Краснодарского края и Дальневосточного региона", – рассказал генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский.

https://ria.ru/20230309/moskva-1856682790.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владислав овчинский