https://ria.ru/20230313/osago-1857620398.html

Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО

Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО - РИА Новости, 13.03.2023

Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о гибком сроке действия ОСАГО, устанавливающий минимальный срок действия договора в 1 месяц вместо РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:40

2023-03-13T18:40

2023-03-13T18:40

общество

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михаил мишустин

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авто

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о гибком сроке действия ОСАГО, устанавливающий минимальный срок действия договора в 1 месяц вместо 1 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с фракцией ЛДПР он вспомнил внесенный фракцией в июне законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. "На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв", - сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин также поддержал законопроект ЛДПР по допгарантиям для участников спецоперации. "Я имею ввиду инициативу о том, чтобы освободить мобилизованных или добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий", - отметил премьер. Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Ранее сообщалось, что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".

https://ria.ru/20230215/osago-1852134548.html

https://ria.ru/20221230/osago-1842366318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, михаил мишустин, осаго, авто, лдпр, правительство рф