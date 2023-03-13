https://ria.ru/20230313/osago-1857620398.html
Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО
Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО - РИА Новости, 13.03.2023
Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО
Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о гибком сроке действия ОСАГО, устанавливающий минимальный срок действия договора в 1 месяц вместо РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:40
2023-03-13T18:40
2023-03-13T18:40
общество
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михаил мишустин
осаго
авто
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о гибком сроке действия ОСАГО, устанавливающий минимальный срок действия договора в 1 месяц вместо 1 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с фракцией ЛДПР он вспомнил внесенный фракцией в июне законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. "На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв", - сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин также поддержал законопроект ЛДПР по допгарантиям для участников спецоперации. "Я имею ввиду инициативу о том, чтобы освободить мобилизованных или добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий", - отметил премьер. Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Ранее сообщалось, что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".
https://ria.ru/20230215/osago-1852134548.html
https://ria.ru/20221230/osago-1842366318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, осаго, авто, лдпр, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, ОСАГО, Авто, ЛДПР, Правительство РФ
Правительство подготовило отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО
Мишустин: правительство подготовило положительный отзыв на проект о сроке действия ОСАГО
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о гибком сроке действия ОСАГО, устанавливающий минимальный срок действия договора в 1 месяц вместо 1 года, сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с фракцией ЛДПР
он вспомнил внесенный фракцией в июне законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО.
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"На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв", - сказал Мишустин.
Он добавил, что кабмин также поддержал законопроект ЛДПР по допгарантиям для участников спецоперации. "Я имею ввиду инициативу о том, чтобы освободить мобилизованных или добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий", - отметил премьер.
Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Ранее сообщалось, что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".
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