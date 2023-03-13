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SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия - РИА Новости, 13.03.2023
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03:55 13.03.2023 (обновлено: 03:57 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия - РИА Новости, 13.03.2023
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:55
2023-03-13T03:57
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении. Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI. При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.
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в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия

SIPRI: Украина в 2022 году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный в районе Артемовска
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении.
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Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI.
При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.
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