https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия - РИА Новости, 13.03.2023
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:55
2023-03-13T03:55
2023-03-13T03:57
в мире
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839134786_0:90:3068:1816_1920x0_80_0_0_9134b0647c0376fcf8f7905b36de8404.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении. Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI. При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html
https://ria.ru/20230312/ssha-1857408191.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839134786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b76bc1f6b4b91dc9a7b05082b3283e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
SIPRI: Украина в 2022 году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия