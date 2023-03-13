https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html

SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия

SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия - РИА Новости, 13.03.2023

SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия

Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:55

2023-03-13T03:55

2023-03-13T03:57

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении. Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI. При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html

https://ria.ru/20230312/ssha-1857408191.html

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в мире, украина, сша, россия