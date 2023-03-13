https://ria.ru/20230313/operatsiya-1857500896.html

В Подмосковье новорожденному удалили гигантскую опухоль

В Подмосковье новорожденному удалили гигантскую опухоль - РИА Новости, 13.03.2023

В Подмосковье новорожденному удалили гигантскую опухоль

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили новорожденному опухоль, составлявшую треть его веса, рассказали в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:48

2023-03-13T12:48

2023-03-13T14:51

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили новорожденному опухоль, составлявшую треть его веса, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. "Мальчик весом 3230 граммов и ростом 50 сантиметров родился в результате кесарева сечения. Проведенная диагностика выявила, что вес тератомы составил порядка 650 граммов, то есть треть веса маленького пациента", — говорится в релизе.В Минздраве уточнили, что женщину на 38-й неделе беременности направили в МОЦОМД после того, как обнаружили на скрининге врожденный порок развития плода — крестцово-копчиковую тератому. Несвоевременное лечение этой патологии может привести в частности к смещению прямой кишки и нарушению развития мочевыводящей системы, а также спровоцировать сердечно-сосудистую недостаточность. "Операция предстояла очень сложная, так как образование интимно прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. Вся анатомия ягодичной области была нарушена, предстояла задача буквально по миллиметру выделять эту опухоль", — сказал заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили. По его словам, благодаря слаженной работе операционной бригады удалось удалить опухоль без повреждения близлежащих структур."После удаления тератомы мы столкнулись с обширным дефектом тканей, который удалось укрыть, выполнив пластику местными тканями. Послеоперационный рубец с возрастом станет более незаметным", — добавил Рехвиашвили.Удаленную опухоль направили на гистологическое исследование, которое показало, что она доброкачественная и содержала в частности фрагменты костной и хрящевой ткани, а также клетки волос и ногтей. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо. Его уже выписали, но ему еще предстоит наблюдаться в центре в кабинете катамнеза, где специалисты будут следить за его развитием.

https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью. Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает. 2023-03-13T12:48 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество