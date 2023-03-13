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Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО - РИА Новости, 13.03.2023
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Омская область
 
16:33 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/omsk-1857579783.html
Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО
Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО - РИА Новости, 13.03.2023
Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:33
2023-03-13T16:33
омская область
александр бурков
омская область
мариуполь
донецк
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер омского драматического театра. Александр Бурков поделился, что увидел в соцсетях пост актера Омской драмы Степана Дворянкина. Он предложил поставить пьесу об исторических событиях, свидетелем которых он стал, после поездки в зону СВО. Там актер встретился с бойцами отдельного штурмового отряда "Сомали", которые освобождали Мариуполь. "Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным "Бойкот", - рассказал губернатор. Александр Бурков отметил, что во время Великой Отечественной войны и после нее о войне писали книги, сочиняли песни, музыку, стихи и пьесы. По мнению губернатора, все это дополняет исторические факты важными деталями и помогает осознавать, что тогда происходило. "Инициативу Степана поддерживаю. Уверен, что он заручится поддержкой коллег. Со своей стороны готов оказать всяческое содействие", - добавил Александр Бурков.
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александр бурков, омская область, мариуполь, донецк
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Мариуполь, Донецк
Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО

Губернатор Омской области Бурков заявил, что поддержал идею поставить спектакль о СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер омского драматического театра.
Александр Бурков поделился, что увидел в соцсетях пост актера Омской драмы Степана Дворянкина. Он предложил поставить пьесу об исторических событиях, свидетелем которых он стал, после поездки в зону СВО. Там актер встретился с бойцами отдельного штурмового отряда "Сомали", которые освобождали Мариуполь.
"Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным "Бойкот", - рассказал губернатор.
Александр Бурков отметил, что во время Великой Отечественной войны и после нее о войне писали книги, сочиняли песни, музыку, стихи и пьесы. По мнению губернатора, все это дополняет исторические факты важными деталями и помогает осознавать, что тогда происходило.
"Инициативу Степана поддерживаю. Уверен, что он заручится поддержкой коллег. Со своей стороны готов оказать всяческое содействие", - добавил Александр Бурков.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьМариупольДонецк
 
 
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