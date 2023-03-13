Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО
Губернатор Омской области Бурков заявил, что поддержал идею поставить спектакль о СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер омского драматического театра.
Александр Бурков поделился, что увидел в соцсетях пост актера Омской драмы Степана Дворянкина. Он предложил поставить пьесу об исторических событиях, свидетелем которых он стал, после поездки в зону СВО. Там актер встретился с бойцами отдельного штурмового отряда "Сомали", которые освобождали Мариуполь.
"Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным "Бойкот", - рассказал губернатор.
Александр Бурков отметил, что во время Великой Отечественной войны и после нее о войне писали книги, сочиняли песни, музыку, стихи и пьесы. По мнению губернатора, все это дополняет исторические факты важными деталями и помогает осознавать, что тогда происходило.
"Инициативу Степана поддерживаю. Уверен, что он заручится поддержкой коллег. Со своей стороны готов оказать всяческое содействие", - добавил Александр Бурков.