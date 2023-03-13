https://ria.ru/20230313/omsk-1857579783.html

Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО

Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО - РИА Новости, 13.03.2023

Омский губернатор Бурков поддержал идею поставить спектакль о СВО

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:33

2023-03-13T16:33

2023-03-13T16:33

омская область

александр бурков

омская область

мариуполь

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330759_0:87:1207:766_1920x0_80_0_0_9cf74b83eaa1ab36842337562c0deebc.jpg

ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале, что поддерживает создание спектакля о спецоперации, идею которого предложил актер омского драматического театра. Александр Бурков поделился, что увидел в соцсетях пост актера Омской драмы Степана Дворянкина. Он предложил поставить пьесу об исторических событиях, свидетелем которых он стал, после поездки в зону СВО. Там актер встретился с бойцами отдельного штурмового отряда "Сомали", которые освобождали Мариуполь. "Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным "Бойкот", - рассказал губернатор. Александр Бурков отметил, что во время Великой Отечественной войны и после нее о войне писали книги, сочиняли песни, музыку, стихи и пьесы. По мнению губернатора, все это дополняет исторические факты важными деталями и помогает осознавать, что тогда происходило. "Инициативу Степана поддерживаю. Уверен, что он заручится поддержкой коллег. Со своей стороны готов оказать всяческое содействие", - добавил Александр Бурков.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

омская область

мариуполь

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бурков, омская область, мариуполь, донецк