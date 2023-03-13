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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857633269.html
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица в Севском районе, повреждены два жилых дома. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:40
2023-03-13T19:40
специальная военная операция на украине
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица в Севском районе, повреждены два жилых дома. "Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома", - сообщил Богомаз в телеграм-канале. Оперативные службы работают на месте, уточняется в сообщении.
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севский район
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севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области

Губернатор Богомаз: украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица в Севском районе, повреждены два жилых дома.
"Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома", - сообщил Богомаз в телеграм-канале.
Оперативные службы работают на месте, уточняется в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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