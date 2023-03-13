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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица в Севском районе, повреждены два жилых дома. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:40
2023-03-13T19:40
2023-03-13T19:40
специальная военная операция на украине
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская и села Некислица в Севском районе, повреждены два жилых дома. "Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома", - сообщил Богомаз в телеграм-канале. Оперативные службы работают на месте, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севский район
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севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области
Губернатор Богомаз: украинские военные обстреляли два населенных пункта в Брянской области