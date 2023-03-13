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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857618599.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:33
2023-03-13T18:33
специальная военная операция на украине
макеевка
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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макеевка, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаКуйбышевский районСЦККПроисшествия
 
 
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