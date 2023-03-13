https://ria.ru/20230313/obstrel-1857616353.html

При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя

При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя - РИА Новости, 13.03.2023

При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:22

2023-03-13T18:22

2023-03-13T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киров

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 65 ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html

https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html

донецкая народная республика

киров

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, киров, петровский район, сцкк, нато