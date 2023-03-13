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При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857616353.html
При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя
При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя - РИА Новости, 13.03.2023
При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:22
2023-03-13T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киров
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 65 ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html
донецкая народная республика
киров
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в мире, донецкая народная республика, киров, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киров, Петровский район, СЦКК, НАТО
При обстреле Александровки украинскими войсками ранили мирного жителя

Представительство ДНР: ВСУ ранили мирного жителя при обстреле Александровки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 65 ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКировПетровский районСЦККНАТО
 
 
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