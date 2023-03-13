https://ria.ru/20230313/niderlandy-1857625012.html

Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании

Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании - РИА Новости, 13.03.2023

Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании

Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:00

2023-03-13T19:00

2023-03-13T19:00

в мире

россия

нидерланды

александр шульгин

гаага

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. В феврале глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов. Власти страны также приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. МИД РФ позднее заявил, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране. "Если же они (голландские партнеры - ред.) захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество", - сказал Шульгин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Ранее посол РФ в Гааге в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды по своей инициативе "заморозили" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией после начала российской спецоперации на Украине. Так, фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки; к минимуму были сведены и политические контакты. При этом он отметил, что Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях.

https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856123899.html

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нидерланды

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нидерланды, александр шульгин, гаага, санкции в отношении россии