Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании
Посол Шульгин заявил, что Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят
© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
В феврале глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов. Власти страны также приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. МИД РФ позднее заявил, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.
"Если же они (голландские партнеры - ред.) захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество", - сказал Шульгин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее посол РФ в Гааге в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды по своей инициативе "заморозили" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией после начала российской спецоперации на Украине. Так, фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки; к минимуму были сведены и политические контакты. При этом он отметил, что Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях.