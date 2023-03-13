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Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании - РИА Новости, 13.03.2023
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19:00 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/niderlandy-1857625012.html
Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании
Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании - РИА Новости, 13.03.2023
Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании
Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:00
2023-03-13T19:00
в мире
россия
нидерланды
александр шульгин
гаага
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. В феврале глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов. Власти страны также приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. МИД РФ позднее заявил, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране. "Если же они (голландские партнеры - ред.) захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество", - сказал Шульгин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Ранее посол РФ в Гааге в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды по своей инициативе "заморозили" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией после начала российской спецоперации на Украине. Так, фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки; к минимуму были сведены и политические контакты. При этом он отметил, что Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях.
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россия
нидерланды
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в мире, россия, нидерланды, александр шульгин, гаага, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Нидерланды, Александр Шульгин, Гаага, Санкции в отношении России
Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании

Посол Шульгин заявил, что Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество, заявил российский посол в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
В феврале глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов. Власти страны также приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. МИД РФ позднее заявил, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.
"Если же они (голландские партнеры - ред.) захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество", - сказал Шульгин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее посол РФ в Гааге в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды по своей инициативе "заморозили" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией после начала российской спецоперации на Украине. Так, фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки; к минимуму были сведены и политические контакты. При этом он отметил, что Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России
6 марта, 13:46
 
В миреРоссияНидерландыАлександр ШульгинГаагаСанкции в отношении России
 
 
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