https://ria.ru/20230313/nedelya-1857584143.html

Неделя городского хозяйства открылась в Москве

Неделя городского хозяйства открылась в Москве - РИА Новости, 13.03.2023

Неделя городского хозяйства открылась в Москве

Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:04

2023-03-13T17:04

2023-03-13T17:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая на открытии Недели. "Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта. Организованные в рамках нее мероприятия позволят москвичам узнать больше о работе коммунальных служб, оценить достижения столичного городского хозяйства", - отметил Бирюков. Он отметил, что в рамках мероприятия на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты" организована выставка образцов коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность. Глава Комплекса городского хозяйства пригласил москвичей и гостей столицы посетить выставку и тематические дни в рамках Недели городского хозяйства. "На экспозиции можно не только увидеть образцы новейшей техники, но и познакомиться с результатами работы коммунальных служб, получить информацию о значимых проектах благоустройства этого года, узнать, как устроены системы тепло-, электро- и водоснабжения, посетить экскурсии и задать вопросы профильным специалистам", - заключил заместитель мэра.

https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы