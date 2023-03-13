https://ria.ru/20230313/nedelya-1857584143.html
Неделя городского хозяйства открылась в Москве
Неделя городского хозяйства открылась в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Неделя городского хозяйства открылась в Москве
Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:04
2023-03-13T17:04
2023-03-13T17:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая на открытии Недели. "Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта. Организованные в рамках нее мероприятия позволят москвичам узнать больше о работе коммунальных служб, оценить достижения столичного городского хозяйства", - отметил Бирюков. Он отметил, что в рамках мероприятия на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты" организована выставка образцов коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность. Глава Комплекса городского хозяйства пригласил москвичей и гостей столицы посетить выставку и тематические дни в рамках Недели городского хозяйства. "На экспозиции можно не только увидеть образцы новейшей техники, но и познакомиться с результатами работы коммунальных служб, получить информацию о значимых проектах благоустройства этого года, узнать, как устроены системы тепло-, электро- и водоснабжения, посетить экскурсии и задать вопросы профильным специалистам", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая на открытии Недели.
"Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта. Организованные в рамках нее мероприятия позволят москвичам узнать больше о работе коммунальных служб, оценить достижения столичного городского хозяйства", - отметил Бирюков.
Он отметил, что в рамках мероприятия на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты" организована выставка образцов коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.
«
"В экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 100 единиц. Посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства
пригласил москвичей и гостей столицы посетить выставку и тематические дни в рамках Недели городского хозяйства.
"На экспозиции можно не только увидеть образцы новейшей техники, но и познакомиться с результатами работы коммунальных служб, получить информацию о значимых проектах благоустройства этого года, узнать, как устроены системы тепло-, электро- и водоснабжения, посетить экскурсии и задать вопросы профильным специалистам", - заключил заместитель мэра.
В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники