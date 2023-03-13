Рейтинг@Mail.ru
Неделя городского хозяйства открылась в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:04 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/nedelya-1857584143.html
Неделя городского хозяйства открылась в Москве
Неделя городского хозяйства открылась в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Неделя городского хозяйства открылась в Москве
Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:04
2023-03-13T17:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_0:120:3221:1932_1920x0_80_0_0_d5237cd746580306225bdbbd5e227e9d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая на открытии Недели. "Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта. Организованные в рамках нее мероприятия позволят москвичам узнать больше о работе коммунальных служб, оценить достижения столичного городского хозяйства", - отметил Бирюков. Он отметил, что в рамках мероприятия на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты" организована выставка образцов коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность. Глава Комплекса городского хозяйства пригласил москвичей и гостей столицы посетить выставку и тематические дни в рамках Недели городского хозяйства. "На экспозиции можно не только увидеть образцы новейшей техники, но и познакомиться с результатами работы коммунальных служб, получить информацию о значимых проектах благоустройства этого года, узнать, как устроены системы тепло-, электро- и водоснабжения, посетить экскурсии и задать вопросы профильным специалистам", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b88ae5ebe4e884f5a79e02c3d993ea03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы

Неделя городского хозяйства открылась в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы Москвы
Автомобили коммунальной службы Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неделя городского хозяйства открылась в столице в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая на открытии Недели.
"Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта. Организованные в рамках нее мероприятия позволят москвичам узнать больше о работе коммунальных служб, оценить достижения столичного городского хозяйства", - отметил Бирюков.
Он отметил, что в рамках мероприятия на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты" организована выставка образцов коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.
«
"В экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 100 единиц. Посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства пригласил москвичей и гостей столицы посетить выставку и тематические дни в рамках Недели городского хозяйства.
"На экспозиции можно не только увидеть образцы новейшей техники, но и познакомиться с результатами работы коммунальных служб, получить информацию о значимых проектах благоустройства этого года, узнать, как устроены системы тепло-, электро- и водоснабжения, посетить экскурсии и задать вопросы профильным специалистам", - заключил заместитель мэра.
Автомобили коммунальной службы Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники
12 марта, 09:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала