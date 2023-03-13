https://ria.ru/20230313/moskva-1857486350.html
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 13.03.2023
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды
Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:05
2023-03-13T12:05
2023-03-13T12:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что за воскресенье в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 метров в секунду. "В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что за воскресенье в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица.
В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 метров в секунду.
"В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.