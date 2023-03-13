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Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 13.03.2023
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12:05 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/moskva-1857486350.html
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 13.03.2023
Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды
Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:05
2023-03-13T12:05
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что за воскресенье в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 метров в секунду. "В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы

Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что за воскресенье в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица.
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"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 метров в секунду.
"В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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