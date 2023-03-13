https://ria.ru/20230313/moskva-1857486350.html

Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды

Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 13.03.2023

Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:05

2023-03-13T12:05

2023-03-13T12:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что за воскресенье в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 метров в секунду. "В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы