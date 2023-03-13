https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857590360.html

Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии

Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии - РИА Новости, 13.03.2023

Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии, пытаясь добиться от властей оплаты зимних счетов за электричество и... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:57

2023-03-13T16:57

2023-03-13T17:20

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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии, пытаясь добиться от властей оплаты зимних счетов за электричество и отопление, об этом сообщила пресс-служба политической организации."Поскольку режим Санду и партии "Действие и солидарность" отказывается выполнять это требование, на котором настаивает народ Молдавии, политическая партия "Шор" организовала в понедельник, 13 марта, общенациональный флешмоб, временно заблокировав дороги", — говорится в записи, опубликованной на сайте партии.Акции проходят в разных частях республики. Как утверждается, они — "предупредительные".Оппозиция также обратила внимание общественности, гражданского общества и аккредитованного в Кишиневе дипломатического корпуса на злоупотребления со стороны представителей власти, поскольку участникам воскресного митинга угрожали уголовными делами.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Накануне в столице прошла очередная массовая акция против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор".На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

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"Санду, оплати счета": активисты партии "Шор" блокируют дороги в Молдавии В Молдавии активисты оппозиционной партии "Шор" блокируют дороги, объясняя это тем, что власти игнорируют требования протестующих 2023-03-13T16:57 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев