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Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии - РИА Новости, 13.03.2023
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16:57 13.03.2023 (обновлено: 17:20 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857590360.html
Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии
Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии - РИА Новости, 13.03.2023
Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии
Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии, пытаясь добиться от властей оплаты зимних счетов за электричество и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:57
2023-03-13T17:20
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии, пытаясь добиться от властей оплаты зимних счетов за электричество и отопление, об этом сообщила пресс-служба политической организации."Поскольку режим Санду и партии "Действие и солидарность" отказывается выполнять это требование, на котором настаивает народ Молдавии, политическая партия "Шор" организовала в понедельник, 13 марта, общенациональный флешмоб, временно заблокировав дороги", — говорится в записи, опубликованной на сайте партии.Акции проходят в разных частях республики. Как утверждается, они — "предупредительные".Оппозиция также обратила внимание общественности, гражданского общества и аккредитованного в Кишиневе дипломатического корпуса на злоупотребления со стороны представителей власти, поскольку участникам воскресного митинга угрожали уголовными делами.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Накануне в столице прошла очередная массовая акция против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор".На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Санду, оплати счета": активисты партии "Шор" блокируют дороги в Молдавии
В Молдавии активисты оппозиционной партии "Шор" блокируют дороги, объясняя это тем, что власти игнорируют требования протестующих
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии

Активисты оппозиционной партии "Шор" блокируют дороги в разных районах Молдавии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии, пытаясь добиться от властей оплаты зимних счетов за электричество и отопление, об этом сообщила пресс-служба политической организации.
"Поскольку режим Санду и партии "Действие и солидарность" отказывается выполнять это требование, на котором настаивает народ Молдавии, политическая партия "Шор" организовала в понедельник, 13 марта, общенациональный флешмоб, временно заблокировав дороги", — говорится в записи, опубликованной на сайте партии.
Акции проходят в разных частях республики. Как утверждается, они — "предупредительные".
Оппозиция также обратила внимание общественности, гражданского общества и аккредитованного в Кишиневе дипломатического корпуса на злоупотребления со стороны представителей власти, поскольку участникам воскресного митинга угрожали уголовными делами.
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Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Накануне в столице прошла очередная массовая акция против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор".
На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.
Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
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Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
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