https://ria.ru/20230313/mobilizatsiya-1857622315.html
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов - РИА Новости, 13.03.2023
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов
Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:51
2023-03-13T18:51
2023-03-13T18:51
специальная военная операция на украине
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россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов. Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам. Речь идет, прежде всего, об учащихся с чуть ниже средней успеваемостью. После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек. "Судьба этих мобилизованных предрешена еще до того, как они попадут на фронт. Возможность жить им остается недолго", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов
Рогов заявил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов