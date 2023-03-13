https://ria.ru/20230313/mobilizatsiya-1857622315.html

Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов

Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов - РИА Новости, 13.03.2023

Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов

Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:51

2023-03-13T18:51

2023-03-13T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов. Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам. Речь идет, прежде всего, об учащихся с чуть ниже средней успеваемостью. После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек. "Судьба этих мобилизованных предрешена еще до того, как они попадут на фронт. Возможность жить им остается недолго", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр