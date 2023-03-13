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Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/mobilizatsiya-1857622315.html
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов - РИА Новости, 13.03.2023
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов
Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:51
2023-03-13T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов. Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам. Речь идет, прежде всего, об учащихся с чуть ниже средней успеваемостью. После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек. "Судьба этих мобилизованных предрешена еще до того, как они попадут на фронт. Возможность жить им остается недолго", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти заявили о скрытой мобилизации украинских студентов

Рогов заявил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов, для этих целей ректорам поручено отчислять учащихся под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов. Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам. Речь идет, прежде всего, об учащихся с чуть ниже средней успеваемостью. После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, речь идет о десятках тысяч человек. "Судьба этих мобилизованных предрешена еще до того, как они попадут на фронт. Возможность жить им остается недолго", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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