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В Кишиневе задержали почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции - РИА Новости, 13.03.2023
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12:41 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/miting-1857498867.html
В Кишиневе задержали почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции
В Кишиневе задержали почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции - РИА Новости, 13.03.2023
В Кишиневе задержали почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции
Почти 80 человек были задержаны в ходе митинга оппозиции, прошедшего в Кишиневе в минувшее воскресенье, сообщает в понедельник пресс-служба генерального... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:41
2023-03-13T12:41
молдавия
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Почти 80 человек были задержаны в ходе митинга оппозиции, прошедшего в Кишиневе в минувшее воскресенье, сообщает в понедельник пресс-служба генерального инспектората молдавской полиции. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". "Было задержано 77 нарушителей общественного порядка, среди них 24 подростка. Задержания происходили после того, как граждане проявляли агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка. Все нарушения запротоколированы", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении генинспектората. Полиция также подчеркивает, что начато расследование в связи с блокированием пяти трасс национального значения. Ранее в соцсетях были опубликованы ролики, на которых запечатлено, как полицейские останавливают автобусы, выводят из них пассажиров, применяют силу. Люди устраивали стихийные митинги протеста прямо на трассах. При этом видно, что движение транспорта протестующие не блокировали. В Кишиневе манифестанты хотели пройти к дому правительства, но были оттеснены кордном спецназа. Чтобы не накалять ситуацию, организаторы протестов провели митинг прямо на проезжей части между парламентом и домом правительства (движение городского транспорта было приостановлено). Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период. Митинг прошел мирно. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230313/zhkkh-1857479740.html
https://ria.ru/20230313/dezinformatsiya-1857497167.html
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молдавия, в мире, кишинев
Молдавия, В мире, Кишинев
В Кишиневе задержали почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции

Полиция задержала почти 80 человек на воскресном митинге оппозиции в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Почти 80 человек были задержаны в ходе митинга оппозиции, прошедшего в Кишиневе в минувшее воскресенье, сообщает в понедельник пресс-служба генерального инспектората молдавской полиции.
В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор".
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"Было задержано 77 нарушителей общественного порядка, среди них 24 подростка. Задержания происходили после того, как граждане проявляли агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка. Все нарушения запротоколированы", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении генинспектората.
Полиция также подчеркивает, что начато расследование в связи с блокированием пяти трасс национального значения.
Ранее в соцсетях были опубликованы ролики, на которых запечатлено, как полицейские останавливают автобусы, выводят из них пассажиров, применяют силу. Люди устраивали стихийные митинги протеста прямо на трассах. При этом видно, что движение транспорта протестующие не блокировали. В Кишиневе манифестанты хотели пройти к дому правительства, но были оттеснены кордном спецназа. Чтобы не накалять ситуацию, организаторы протестов провели митинг прямо на проезжей части между парламентом и домом правительства (движение городского транспорта было приостановлено). Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период. Митинг прошел мирно.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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