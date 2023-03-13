https://ria.ru/20230313/mif-1857418250.html
Терапевт развеял мифы о витамине С
Терапевт развеял мифы о витамине С - РИА Новости, 13.03.2023
Терапевт развеял мифы о витамине С
В сезон простуд многие пытаются укрепить иммунитет и защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T02:10
2023-03-13T02:10
2023-03-13T02:10
общество
алексей водовозов
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В сезон простуд многие пытаются укрепить иммунитет и защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Научные исследования показали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций, хотя миф о противопростудных свойствах этого микронутриента до сих пор достаточно популярен, отметил он."Витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний. Это логично. Витамины – это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С – это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", – объяснил Водовозов.Врач предостерег от злоупотребления витамином С. Регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях, уточнил он."Если увлекаться повышенными дозами витамина С, пить их регулярно, скажем, неделями или месяцами, то будет меняться pH мочи и можно столкнуться с повышенным риском камнеобразования", – сказал Водовозов.По его словам, человеку требуется только 50 мг витамина С в день, между тем в аптечных препаратах содержится намного больше этого вещества.Пытаясь получить витамин С из продуктов питания, многие люди тоже руководствуются заблуждениями, продолжил он."Почему-то есть устоявшееся понятие, что в лимоне невероятно много витамина С. На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты", – перечислил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230125/vitamin-1847089247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алексей водовозов, здоровье - общество
Общество, Алексей Водовозов, Здоровье - Общество
Терапевт развеял мифы о витамине С
Терапевт Водовозов заявил, что витамин С не подходит для лечения вирусных инфекций
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
В сезон простуд многие пытаются укрепить иммунитет и защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал в интервью
радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Научные исследования показали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций, хотя миф о противопростудных свойствах этого микронутриента до сих пор достаточно популярен, отметил он.
"Витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний. Это логично. Витамины – это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С – это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", – объяснил Водовозов.
Врач предостерег от злоупотребления витамином С. Регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях, уточнил он.
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"Если увлекаться повышенными дозами витамина С, пить их регулярно, скажем, неделями или месяцами, то будет меняться pH мочи и можно столкнуться с повышенным риском камнеобразования", – сказал Водовозов.
По его словам, человеку требуется только 50 мг витамина С в день, между тем в аптечных препаратах содержится намного больше этого вещества.
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"Ежедневная норма витамина С – 50 мг. В самом ходовом аптечном препарате – 250 мг, а бывает и грамм, и больше", – предупредил Водовозов.
Пытаясь получить витамин С из продуктов питания, многие люди тоже руководствуются заблуждениями, продолжил он.
"Почему-то есть устоявшееся понятие, что в лимоне невероятно много витамина С. На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты", – перечислил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
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