https://ria.ru/20230313/mif-1857418250.html

Терапевт развеял мифы о витамине С

Терапевт развеял мифы о витамине С - РИА Новости, 13.03.2023

Терапевт развеял мифы о витамине С

В сезон простуд многие пытаются укрепить иммунитет и защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:10

2023-03-13T02:10

2023-03-13T02:10

общество

алексей водовозов

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727233508_0:85:3427:2014_1920x0_80_0_0_f264c0901ee0726d62bfaa493f17652b.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В сезон простуд многие пытаются укрепить иммунитет и защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Научные исследования показали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций, хотя миф о противопростудных свойствах этого микронутриента до сих пор достаточно популярен, отметил он."Витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний. Это логично. Витамины – это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С – это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", – объяснил Водовозов.Врач предостерег от злоупотребления витамином С. Регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях, уточнил он."Если увлекаться повышенными дозами витамина С, пить их регулярно, скажем, неделями или месяцами, то будет меняться pH мочи и можно столкнуться с повышенным риском камнеобразования", – сказал Водовозов.По его словам, человеку требуется только 50 мг витамина С в день, между тем в аптечных препаратах содержится намного больше этого вещества.Пытаясь получить витамин С из продуктов питания, многие люди тоже руководствуются заблуждениями, продолжил он."Почему-то есть устоявшееся понятие, что в лимоне невероятно много витамина С. На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты", – перечислил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230125/vitamin-1847089247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, алексей водовозов, здоровье - общество