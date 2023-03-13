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Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест - РИА Новости, 13.03.2023
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Вологодская область
 
16:02 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/mesta-1857570248.html
Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест
Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест - РИА Новости, 13.03.2023
Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест
В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест – на 150 больше, чем в прошлом году, сообщил председатель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:02
2023-03-13T16:02
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
общество
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 13 мар – РИА Новости. В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест – на 150 больше, чем в прошлом году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.В этом году набор на первый курс проводят 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Ссузы предлагают 113 направлений подготовки в различных сферах: сельское, лесное, рыбное хозяйство, IT-технологии, строительство, медицина, экономика, туризм, транспорт, промышленность и другие. В 2023 году открываются 9 новых специальностей, которые введены по запросам предприятий и организаций."В прошлом году в колледжи и техникумы поступили более 7200 человек. С каждым годом количество бюджетных мест увеличивается. Это вызвано тем, что все больше ребят предпочитают учиться на Вологодчине. Одна из наших основных задач – создать комфортные условия для выпускников ссузов и вузов и привлечь молодых специалистов работать в нашем регионе. Для этого в области действует ряд мер. Это и единовременные выплаты работникам сельского хозяйства, и подъемные фельдшерам и педагогам, которые выбирают организации в сельской местности. Помимо этого, выпускники школ могут заключить целевые договоры с предприятиями и организациями региона", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.Прием заявлений стартует в июне 2023 года, когда выпускники школ получат результаты по экзаменам. Кампания продлится до 15 августа.
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вологодская область, андрей луценко, общество, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Общество, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области.В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест
В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области.
В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест
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ВОЛОГДА, 13 мар – РИА Новости. В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест – на 150 больше, чем в прошлом году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.
В этом году набор на первый курс проводят 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Ссузы предлагают 113 направлений подготовки в различных сферах: сельское, лесное, рыбное хозяйство, IT-технологии, строительство, медицина, экономика, туризм, транспорт, промышленность и другие. В 2023 году открываются 9 новых специальностей, которые введены по запросам предприятий и организаций.
"В прошлом году в колледжи и техникумы поступили более 7200 человек. С каждым годом количество бюджетных мест увеличивается. Это вызвано тем, что все больше ребят предпочитают учиться на Вологодчине. Одна из наших основных задач – создать комфортные условия для выпускников ссузов и вузов и привлечь молодых специалистов работать в нашем регионе. Для этого в области действует ряд мер. Это и единовременные выплаты работникам сельского хозяйства, и подъемные фельдшерам и педагогам, которые выбирают организации в сельской местности. Помимо этого, выпускники школ могут заключить целевые договоры с предприятиями и организациями региона", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.
Прием заявлений стартует в июне 2023 года, когда выпускники школ получат результаты по экзаменам. Кампания продлится до 15 августа.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоОбществоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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