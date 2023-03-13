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Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест

Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест - РИА Новости, 13.03.2023

Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест

В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест – на 150 больше, чем в прошлом году, сообщил председатель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:02

2023-03-13T16:02

2023-03-13T16:02

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

общество

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 13 мар – РИА Новости. В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест – на 150 больше, чем в прошлом году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.В этом году набор на первый курс проводят 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Ссузы предлагают 113 направлений подготовки в различных сферах: сельское, лесное, рыбное хозяйство, IT-технологии, строительство, медицина, экономика, туризм, транспорт, промышленность и другие. В 2023 году открываются 9 новых специальностей, которые введены по запросам предприятий и организаций."В прошлом году в колледжи и техникумы поступили более 7200 человек. С каждым годом количество бюджетных мест увеличивается. Это вызвано тем, что все больше ребят предпочитают учиться на Вологодчине. Одна из наших основных задач – создать комфортные условия для выпускников ссузов и вузов и привлечь молодых специалистов работать в нашем регионе. Для этого в области действует ряд мер. Это и единовременные выплаты работникам сельского хозяйства, и подъемные фельдшерам и педагогам, которые выбирают организации в сельской местности. Помимо этого, выпускники школ могут заключить целевые договоры с предприятиями и организациями региона", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.Прием заявлений стартует в июне 2023 года, когда выпускники школ получат результаты по экзаменам. Кампания продлится до 15 августа.

https://ria.ru/20230303/aktsii-1855543769.html

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, общество, законодательное собрание вологодской области