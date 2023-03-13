https://ria.ru/20230313/koronavirus-1857478295.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 107 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:36
2023-03-13T11:36
2023-03-13T11:36
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 107 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 107, госпитализировано 30 человек, выздоровело 118 человек, один человек умер", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 279 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 34 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Россия, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 107 новых случаев COVID-19