https://ria.ru/20230313/koronavirus-1857474721.html

В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023

В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19

Более 10,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:18

2023-03-13T11:18

2023-03-13T11:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 10,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 619 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 20 субъектах. "Выздоровело за сутки 9 476 человек, или на 15,5% меньше в сравнении с 12 марта 2023 года. Выявлено 10 268 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,9 и снизился на 16,9%. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 10 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,9 и снизился на 11,5%. Рост заболеваемости отмечен в 27 субъектах, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

распространение коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии