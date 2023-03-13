https://ria.ru/20230313/koronavirus-1857474721.html
В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023
В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19
Более 10,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:18
2023-03-13T11:18
2023-03-13T11:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 10,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 619 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 20 субъектах. "Выздоровело за сутки 9 476 человек, или на 15,5% меньше в сравнении с 12 марта 2023 года. Выявлено 10 268 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,9 и снизился на 16,9%. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 10 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,9 и снизился на 11,5%. Рост заболеваемости отмечен в 27 субъектах, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 619 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 10 268 случаев COVID-19, выздоровели 9476, умерли 34 человека
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Более 10,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 619 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 20 субъектах.
"Выздоровело за сутки 9 476 человек, или на 15,5% меньше в сравнении с 12 марта 2023 года. Выявлено 10 268 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,9 и снизился на 16,9%. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 10 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,9 и снизился на 11,5%. Рост заболеваемости отмечен в 27 субъектах, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.
Карта распространения нового коронавируса в России