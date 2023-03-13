https://ria.ru/20230313/konkurs-1857374676.html

Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 13.03.2023

Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:02

2023-03-13T10:02

2023-03-13T11:05

россия

дмитрий киселев

совинформбюро

новости агентства

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.Журналисты, освещающие ход Специальной военной операции, могут подавать заявки на странице конкурса до 27 апреля 2023 года включительно.В своем приветственном слове, опубликованном на сайте конкурса, генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что медиагруппа следует по стопам своего великого прародителя — Совинформбюро, которое вело уникальную летопись подвига народа в годы Великой Отечественной войны.Он также отметил, что главная цель стартовавшего конкурса военной фотожурналистики — создать хронику подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом за справедливый мир."Мы открываем двери журналистам всех российских СМИ, предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографию. Ключевая задача нашего конкурса — широко раскрыть понятие "подвиг". Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев. Но и не менее велик подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом. Конкурс стартовал. Ждем фотографии!" — в заключение сказал Киселев.Журналисты смогут продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия". Работы, отобранные на всероссийский конкурс, будут посвящены двум основным темам: героическому выполнению своего долга военнослужащими и добровольцами, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России.Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий киселев, совинформбюро, новости агентства, видео