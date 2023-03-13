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Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме - РИА Новости, 13.03.2023
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18:54 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/kollaboratsionizm-1857622670.html
Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме
Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 14 педагогам, которые "уничтожали украинские учебники". РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:54
2023-03-13T18:54
в мире
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россия
мариуполь
сергей лавров
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 14 педагогам, которые "уничтожали украинские учебники". "СБУ разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают врагу русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным Службы безопасности, педагоги способствовали организации учебного процесса по российским учебникам, а учебники на украинском языке "уничтожали". Как заявляет ведомство, учителям сообщено о подозрении по статье 111-1 УК Украины ("коллаборационная деятельность"). Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html
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в мире, украина, россия, мариуполь, сергей лавров, владимир путин, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Мариуполь, Сергей Лавров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме

Служба безопасности Украины обвинила 14 педагогов в коллаборационной деятельности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 14 педагогам, которые "уничтожали украинские учебники".
"СБУ разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают врагу русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
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По данным Службы безопасности, педагоги способствовали организации учебного процесса по российским учебникам, а учебники на украинском языке "уничтожали".
Как заявляет ведомство, учителям сообщено о подозрении по статье 111-1 УК Украины ("коллаборационная деятельность").
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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