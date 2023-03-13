https://ria.ru/20230313/kollaboratsionizm-1857622670.html

Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме

Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские силовики обвинили 14 педагогов в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 14 педагогам, которые "уничтожали украинские учебники". РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:54

2023-03-13T18:54

2023-03-13T18:54

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россия

мариуполь

сергей лавров

владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 14 педагогам, которые "уничтожали украинские учебники". "СБУ разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают врагу русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным Службы безопасности, педагоги способствовали организации учебного процесса по российским учебникам, а учебники на украинском языке "уничтожали". Как заявляет ведомство, учителям сообщено о подозрении по статье 111-1 УК Украины ("коллаборационная деятельность"). Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html

https://ria.ru/20221115/kollaboratsionizm-1831648044.html

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в мире, украина, россия, мариуполь, сергей лавров, владимир путин, служба безопасности украины