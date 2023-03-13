https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html
Эксперт объяснил, зачем КНДР запускает ракеты
Эксперт объяснил, зачем КНДР запускает ракеты - РИА Новости, 13.03.2023
Эксперт объяснил, зачем КНДР запускает ракеты
Первый пуск КНДР крылатых ракет с подводной лодки является ответом на совместные учения Южной Кореи и США, а также служит диверсификации способов и мест пуска... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:58
2023-03-13T05:58
2023-03-13T06:11
в мире
сша
южная корея
японское море
ким чен ын
ким е чжон
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 13 мар - РИА Новости. Первый пуск КНДР крылатых ракет с подводной лодки является ответом на совместные учения Южной Кореи и США, а также служит диверсификации способов и мест пуска ракет различных типов для снижения возможности их обнаружения и перехвата, пояснил в комментарии РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Ёп. КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море. Время полета составило 7563-7575 секунд. Как отметил эксперт, это первый случай, когда подтверждено, что крылатая ракета КНДР была запущена с подводной лодки. До настоящего момента страна запускала из подводного положения твердотопливные баллистические ракеты "Пуккыксон-1" и так называемые мини-БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), представляющие собой усовершенствованную для подводных лодок версию тактической баллистической ракеты малой дальности KN-23. БРПЛ "Пуккыксон-3" запускали только с погружной баржи. В то же время, по его словам, опубликованные КНДР фотографии демонстрируют пуск, строго не из-под воды, а из едва погруженного состояния. "Крылатые ракеты могут запускаться из подводного состояния с определенной глубины, но до этого (в КНДР – ред.), похоже, ещё не дошли. Возможно, при таком пуске, как сейчас, подводная лодка себя выдаст, и у нее будут проблемы с выживаемостью", - пояснил эксперт. Ким Дон Ёп отметил, что если крылатая ракета действительно пролетела 1500 километров по 8-образной траектории и поразила цель в Японском море, это означает, что ракеты КНДР способны достичь не только основной территории Японии, но и Окинавы с расположенными там американскими базами. А в зависимости от дальности действия подводных лодок КНДР в пределах досягаемости ракет может оказаться даже Гуам, являющийся главной базой для стратегических средств США, использующихся в совместных учениях с Южной Кореей. На недавно прошедшем 5-м расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 8-го созыва были "обсуждены и приняты важнейшие практические меры по более эффективному применению, мощному и наступательному использованию силы сдерживания войны" в ответ на "доходящие до предела происки" США и Южной Кореи по "развязыванию войны". Кроме того, на том же заседании обсуждалась отправка военнослужащих КНДР на работы и строительство для ускоренного развития сельских районов. Поэтому, по словам эксперта, демонстрация нового оружия может быть сигналом и для самих северокорейцев. Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield. Сообщается, что идут переговоры об участии в этих учениях атомного авианосца класса "Нимиц" и атомной подводной лодки США. Кроме того союзники провели 6 марта совместные учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, до этого 3 марта прошли аналогичные учения, в которых был задействован бомбардировщик США B-1B. Также 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год. Северная Корея резко критикует такие действия Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР будет считать объявлением войны любую попытку США перехватить испытываемые Пхеньяном ракеты, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе.
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в мире, сша, южная корея, японское море, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Японское море, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея)
Эксперт объяснил, зачем КНДР запускает ракеты
Ким Дон Ёп: КНДР хочет разнообразить способы запуска ракет для снижения риска перехвата
СЕУЛ, 13 мар - РИА Новости. Первый пуск КНДР крылатых ракет с подводной лодки является ответом на совместные учения Южной Кореи и США, а также служит диверсификации способов и мест пуска ракет различных типов для снижения возможности их обнаружения и перехвата, пояснил в комментарии РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Ёп.
КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море
. Время полета составило 7563-7575 секунд.
ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель
Как отметил эксперт, это первый случай, когда подтверждено, что крылатая ракета КНДР была запущена с подводной лодки. До настоящего момента страна запускала из подводного положения твердотопливные баллистические ракеты "Пуккыксон-1" и так называемые мини-БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), представляющие собой усовершенствованную для подводных лодок версию тактической баллистической ракеты малой дальности KN-23. БРПЛ "Пуккыксон-3" запускали только с погружной баржи.
«
"Несмотря на то, что это первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки, утверждается, что это не испытательный запуск, а учебный. Поэтому похоже, что это не новое вооружение, а усовершенствованная для запуска с подводной лодки крылатая ракета, которая до сих пор запускалась с земли. И можно сказать, что это система вооружения с высокой степенью завершенности и надежности, в которой (разработчики) уверены", - заявил Ким Дон Ёп.
В то же время, по его словам, опубликованные КНДР фотографии демонстрируют пуск, строго не из-под воды, а из едва погруженного состояния.
"Крылатые ракеты могут запускаться из подводного состояния с определенной глубины, но до этого (в КНДР – ред.), похоже, ещё не дошли. Возможно, при таком пуске, как сейчас, подводная лодка себя выдаст, и у нее будут проблемы с выживаемостью", - пояснил эксперт.
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США
Ким Дон Ёп отметил, что если крылатая ракета действительно пролетела 1500 километров по 8-образной траектории и поразила цель в Японском море, это означает, что ракеты КНДР способны достичь не только основной территории Японии
, но и Окинавы
с расположенными там американскими базами. А в зависимости от дальности действия подводных лодок КНДР в пределах досягаемости ракет может оказаться даже Гуам
, являющийся главной базой для стратегических средств США, использующихся в совместных учениях с Южной Кореей.
«
"Северная Корея запускает даже крылатые ракеты с подводных лодок и диверсифицирует способы пуска и места пуска ракет различных типов. В конечном счете это должно свести к минимуму возможность обнаружения и перехвата ракет, тем самым повысив живучесть и увеличив возможности ответного удара и эффект сдерживания. Это, как и было заявлено, ответ на совместные южнокорейско-американские учения и расширенное сдерживание, а также реакция на военное сотрудничество РК, США и Японии", - заявил эксперт.
На недавно прошедшем 5-м расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 8-го созыва были "обсуждены и приняты важнейшие практические меры по более эффективному применению, мощному и наступательному использованию силы сдерживания войны" в ответ на "доходящие до предела происки" США и Южной Кореи по "развязыванию войны".
Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за учениями артиллерии
Кроме того, на том же заседании обсуждалась отправка военнослужащих КНДР на работы и строительство для ускоренного развития сельских районов. Поэтому, по словам эксперта, демонстрация нового оружия может быть сигналом и для самих северокорейцев.
«
"Демонстрация нового оружия, которое может обеспечить мощный сдерживающий эффект, заместив собой нехватку военных, являющихся главной рабочей силой — это, на мой взгляд, также сигнал для внутренней аудитории, чтобы снять поводы для волнений в сфере безопасности и обеспечить сплочённость", - подытожил Ким Дон Ёп.
Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield. Сообщается, что идут переговоры об участии в этих учениях атомного авианосца класса "Нимиц" и атомной подводной лодки США.
Кроме того союзники провели 6 марта совместные учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, до этого 3 марта прошли аналогичные учения, в которых был задействован бомбардировщик США B-1B. Также 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год.
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. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына
Ким Ё Чжон заявила, что КНДР будет считать объявлением войны любую попытку США перехватить испытываемые Пхеньяном
ракеты, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе.
Ким Чен Ын на заседании ЦВК обсудил меры по сдерживанию войны