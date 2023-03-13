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О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 13.03.2023 (обновлено: 08:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kino-1856827735.html
О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"
О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023
О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"
Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:00
2023-03-13T08:12
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дзига вертов
майкл мур
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что посмотреть
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В цикле материалов РИА Новости расскажет, какие отечественные ленты побеждали в Голливуде. Первую — "Разгром немецких войск под Москвой" — по-прежнему считают одной из самых масштабных и эпичных.История шедевраВ 1943-м "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша.Изначально фигурки делали из бронзы и покрывали золотом, но во время войны из-за нехватки металла перешли на гипс. В СССР буржуазный "Оскар" не считали высшей наградой — главной была Сталинская премия. И создатели первой отечественной полнометражной документальной картины ее удостоились.При чем тут Сталин и Дзига Вертов"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" — госзаказ: Сталин поручил "заснять на пленку и сделать хороший фильм" о том, как Советская армия нанесет сокрушительный удар. Глава страны лично курировал создание картины, отсматривал материал, вносил правки.Режиссерами назначили Леонида Варламова и ученика Дзиги Вертова Илью Копалина. В группу фронтовых кинооператоров вошло не более 30 человек, каждый отвечал за определенный участок фронта. Тысячи метров отснятой пленки поступали в монтажный павильон. Операторы фиксировали действия танковой армии в Тульской операции, битву за Калинин, снимали с самолетов бегство немцев из Клина, боевые вылеты, разорение Ясной Поляны.Масштаб итоговой версии картины под звуки Пятой симфонии Чайковского был уникальным. Во время озвучения фильма плакали и операторы, и оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками.В СССР фильм показали в феврале 1942 года. Кадры сожженных и разграбленных деревень, разгромленных музеев поражали. За неделю в Москве киноленту посмотрели почти 500 тысяч человек.Триумф во всех странахВ США фильм, известный как "Москва наносит ответный удар" (Moscow strikes back), впервые показали в августе 1942-го в нью-йоркском кинотеатре Globe.Картину перемонтировала одобренная российской стороной американская группа, но стиль оригинала сохранили.Советское правительство разослало копии союзникам по антигитлеровской коалиции. Лента произвела настоящий фурор. Только в Штатах и Великобритании ее посмотрели 16 миллионов зрителей, множество американцев записались добровольцами. Вскоре западные союзники открыли второй фронт.В Голливуде после долгих споров и интриг учредили новую оскаровскую номинацию — "Лучший документальный фильм". И выдвинули на нее перемонтированную версию советской картины. Лента получила и премию Национального совета кинокритиков США. Впоследствии эту награду вручали Виму Вендерсу, Майклу Муру, Джеймсу Маршу, Саре Полли.Церемония 15-го "Оскара" в 1943-м была сенсационной. Лауреатами стали четыре картины о Второй мировой: "Прелюдия к войне" Фрэнка Капры и Анатоля Литвака, "Битва за Мидуэй" Джона Форда, "Линия фронта Кокода!" Кена Холла. Впервые киноакадемия присудила приз иностранному фильму — советскому."Обязательно к просмотру!", "Одна из самых поразительных документальных картин, которые когда-либо видел", "Горячо рекомендую увлекающимся моделированием советской техники", "Трогательный, хорошо снятый и определенно заслуживающий "Оскара" — такие комментарии оставляют современные европейские и американские зрители. Лента стала настоящей киноэнциклопедией.
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Анна Нехаева
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ссср, москва, сша, дзига вертов, майкл мур, оскар (премия), кино и сериалы, что посмотреть
СССР, Москва, США, Дзига Вертов, Майкл Мур, Оскар (премия), Кино и сериалы, что посмотреть , Культура

О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"

CC BY-SA 4.0 / / Oscar (1943, documentary - "Moscow Strikes Back") in The State Central Film Museum, MoscowСтатуэтка "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" за картину "Разгром немецких войск под Москвой", хранящаяся в Музее кино
Статуэтка Оскар в номинации Лучший документальный фильм за картину Разгром немецких войск под Москвой, хранящаяся в Музее кино - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
CC BY-SA 4.0 / / Oscar (1943, documentary - "Moscow Strikes Back") in The State Central Film Museum, Moscow
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В цикле материалов РИА Новости расскажет, какие отечественные ленты побеждали в Голливуде. Первую — "Разгром немецких войск под Москвой" — по-прежнему считают одной из самых масштабных и эпичных.

История шедевра

«

"Съемки были очень тяжелые. Тридцатиградусные морозы. Замерзал и забивался снегом механизм киноаппарата, окоченевшие руки отказывались действовать. <…> Монтировали днем и ночью, в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах. В конце декабря 1941 года монтаж был закончен. В огромном холодном павильоне студии началось озвучание", — вспоминал режиссер Илья Копалин о создании легендарного фильма.

В 1943-м "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша.
Афиша документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942)
Афиша документального фильма Разгром немецких войск под Москвой, 1942 год
Афиша документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942)
Изначально фигурки делали из бронзы и покрывали золотом, но во время войны из-за нехватки металла перешли на гипс. В СССР буржуазный "Оскар" не считали высшей наградой — главной была Сталинская премия. И создатели первой отечественной полнометражной документальной картины ее удостоились.

При чем тут Сталин и Дзига Вертов

"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" — госзаказ: Сталин поручил "заснять на пленку и сделать хороший фильм" о том, как Советская армия нанесет сокрушительный удар. Глава страны лично курировал создание картины, отсматривал материал, вносил правки.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, колонна танков отправляется на фронт

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

© РИА Новости
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Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Командующий 16-ой армией Западного фронта, генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)

© РИА Новости / С.Щербаков
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Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Советские истребители перед вылетом на боевое задание, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Советские истребители перед вылетом на боевое задание, 1942 год

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Советские истребители перед вылетом на боевое задание, 1942

© РИА Новости
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3 из 3

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

© РИА Новости
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1 из 3

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)

© РИА Новости / С.Щербаков
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2 из 3

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Советские истребители перед вылетом на боевое задание, 1942

© РИА Новости
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3 из 3
Режиссерами назначили Леонида Варламова и ученика Дзиги Вертова Илью Копалина.
В группу фронтовых кинооператоров вошло не более 30 человек, каждый отвечал за определенный участок фронта.
«

"В Лиховом переулке, куда непрекращающимся потоком шел материал, работал, не зная отдыха, весь коллектив студии: лаборанты, монтажницы, ассистенты, редакторы, огромный отряд документалистов", — рассказывал кинооператор Роман Кармен.

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Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Командующий войсками Западного фронта, генерал армии Г. К. Жуков

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942

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Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Тяжелая советская артиллерия на позиции. Декабрь 1941 года

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Тяжелая советская артиллерия на позиции. Декабрь 1941 года

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Тяжелая советская артиллерия на позиции. Декабрь 1941 года

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Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командиры и офицеры одной из частей во время обсуждения хода проведения танковой операции, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Командиры и офицеры одной из частей во время обсуждения хода проведения танковой операции, 1942 год

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командиры и офицеры одной из частей во время обсуждения хода проведения танковой операции, 1942

© РИА Новости
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3 из 3

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942

© РИА Новости
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Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Тяжелая советская артиллерия на позиции. Декабрь 1941 года

© РИА Новости
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2 из 3

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командиры и офицеры одной из частей во время обсуждения хода проведения танковой операции, 1942

© РИА Новости
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3 из 3
Тысячи метров отснятой пленки поступали в монтажный павильон. Операторы фиксировали действия танковой армии в Тульской операции, битву за Калинин, снимали с самолетов бегство немцев из Клина, боевые вылеты, разорение Ясной Поляны.
Масштаб итоговой версии картины под звуки Пятой симфонии Чайковского был уникальным. Во время озвучения фильма плакали и операторы, и оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками.
«
"Светлая русская мелодия, гневный протест, рыдающие аккорды. А на экране сожженные города", — писал Копалин.
В СССР фильм показали в феврале 1942 года. Кадры сожженных и разграбленных деревень, разгромленных музеев поражали. За неделю в Москве киноленту посмотрели почти 500 тысяч человек.
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Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Ополченцы на улице Горького, 1941

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Ополченцы на улице Горького, 1941 год.

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Ополченцы на улице Горького, 1941

© РИА Новости
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Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, колонна танков отправляется на фронт

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Солдаты фашистской армии сдаются в плен, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Солдаты фашистской армии сдаются в плен, 1942 год

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Солдаты фашистской армии сдаются в плен, 1942

© РИА Новости
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Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Контрнаступление Красной Армии под Москвой

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

© РИА Новости
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4 из 5
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Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942 год

Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942

© РИА Новости
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5 из 5

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Ополченцы на улице Горького, 1941

© РИА Новости
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1 из 5

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт

© РИА Новости
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2 из 5

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Солдаты фашистской армии сдаются в плен, 1942

© РИА Новости
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3 из 5

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

© РИА Новости
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4 из 5

Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942

© РИА Новости
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5 из 5

Триумф во всех странах

В США фильм, известный как "Москва наносит ответный удар" (Moscow strikes back), впервые показали в августе 1942-го в нью-йоркском кинотеатре Globe.
Картину перемонтировала одобренная российской стороной американская группа, но стиль оригинала сохранили.
Афиша документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", 1942
Афиша документального фильма Разгром немецко-вашистских войск под Москвой, 1942 год
Афиша документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", 1942
Советское правительство разослало копии союзникам по антигитлеровской коалиции. Лента произвела настоящий фурор. Только в Штатах и Великобритании ее посмотрели 16 миллионов зрителей, множество американцев записались добровольцами. Вскоре западные союзники открыли второй фронт.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942 год

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

© РИА Новости
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1 из 3
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Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Контрнаступление Красной Армии под Москвой

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

© РИА Новости
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2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942 год

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 года. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Центральная студия кинохроники, 1942

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Момент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Производство снарядов для фронта на одном из московских заводов, 1942

© РИА Новости
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3 из 3
В Голливуде после долгих споров и интриг учредили новую оскаровскую номинацию — "Лучший документальный фильм". И выдвинули на нее перемонтированную версию советской картины.
Лента получила и премию Национального совета кинокритиков США. Впоследствии эту награду вручали Виму Вендерсу, Майклу Муру, Джеймсу Маршу, Саре Полли.
Церемония 15-го "Оскара" в 1943-м была сенсационной. Лауреатами стали четыре картины о Второй мировой: "Прелюдия к войне" Фрэнка Капры и Анатоля Литвака, "Битва за Мидуэй" Джона Форда, "Линия фронта Кокода!" Кена Холла. Впервые киноакадемия присудила приз иностранному фильму — советскому.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Бойцы принимают присягу на Красной площади, 1941

Кадр из фильма Разгром немецких войск под Москвой. Бойцы принимают присягу на Красной площади, 1941 год

Кадр из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Бойцы принимают присягу на Красной площади, 1941

© РИА Новости
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Репродукция кадра из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". В кадре — советские пикирующие бомбардировщики, 1942

Репродукция кадра из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. В кадре - советские пикирующие бомбардировщики в полете, 1942 год

Репродукция кадра из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". В кадре — советские пикирующие бомбардировщики, 1942

© РИА Новости
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2 из 3
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Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку

Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Советские кавалеристы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку

Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку

© РИА Новости
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3 из 3

Кадр из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Бойцы принимают присягу на Красной площади, 1941

© РИА Новости
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1 из 3

Репродукция кадра из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". В кадре — советские пикирующие бомбардировщики, 1942

© РИА Новости
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2 из 3

Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку

© РИА Новости
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3 из 3
«
"За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности", — гласит фраза на знаменитой статуэтке.
"Обязательно к просмотру!", "Одна из самых поразительных документальных картин, которые когда-либо видел", "Горячо рекомендую увлекающимся моделированием советской техники", "Трогательный, хорошо снятый и определенно заслуживающий "Оскара" — такие комментарии оставляют современные европейские и американские зрители. Лента стала настоящей киноэнциклопедией.
Кадр из фильма При чем тут любовь
"Поехавшая" и странный ромком от Сары Джессики Паркер: на что идти в кино
9 марта, 11:59
 
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