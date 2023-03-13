https://ria.ru/20230313/kino-1856827735.html

О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"

О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023

О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"

Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:12

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В цикле материалов РИА Новости расскажет, какие отечественные ленты побеждали в Голливуде. Первую — "Разгром немецких войск под Москвой" — по-прежнему считают одной из самых масштабных и эпичных.История шедевраВ 1943-м "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша.Изначально фигурки делали из бронзы и покрывали золотом, но во время войны из-за нехватки металла перешли на гипс. В СССР буржуазный "Оскар" не считали высшей наградой — главной была Сталинская премия. И создатели первой отечественной полнометражной документальной картины ее удостоились.При чем тут Сталин и Дзига Вертов"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" — госзаказ: Сталин поручил "заснять на пленку и сделать хороший фильм" о том, как Советская армия нанесет сокрушительный удар. Глава страны лично курировал создание картины, отсматривал материал, вносил правки.Режиссерами назначили Леонида Варламова и ученика Дзиги Вертова Илью Копалина. В группу фронтовых кинооператоров вошло не более 30 человек, каждый отвечал за определенный участок фронта. Тысячи метров отснятой пленки поступали в монтажный павильон. Операторы фиксировали действия танковой армии в Тульской операции, битву за Калинин, снимали с самолетов бегство немцев из Клина, боевые вылеты, разорение Ясной Поляны.Масштаб итоговой версии картины под звуки Пятой симфонии Чайковского был уникальным. Во время озвучения фильма плакали и операторы, и оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками.В СССР фильм показали в феврале 1942 года. Кадры сожженных и разграбленных деревень, разгромленных музеев поражали. За неделю в Москве киноленту посмотрели почти 500 тысяч человек.Триумф во всех странахВ США фильм, известный как "Москва наносит ответный удар" (Moscow strikes back), впервые показали в августе 1942-го в нью-йоркском кинотеатре Globe.Картину перемонтировала одобренная российской стороной американская группа, но стиль оригинала сохранили.Советское правительство разослало копии союзникам по антигитлеровской коалиции. Лента произвела настоящий фурор. Только в Штатах и Великобритании ее посмотрели 16 миллионов зрителей, множество американцев записались добровольцами. Вскоре западные союзники открыли второй фронт.В Голливуде после долгих споров и интриг учредили новую оскаровскую номинацию — "Лучший документальный фильм". И выдвинули на нее перемонтированную версию советской картины. Лента получила и премию Национального совета кинокритиков США. Впоследствии эту награду вручали Виму Вендерсу, Майклу Муру, Джеймсу Маршу, Саре Полли.Церемония 15-го "Оскара" в 1943-м была сенсационной. Лауреатами стали четыре картины о Второй мировой: "Прелюдия к войне" Фрэнка Капры и Анатоля Литвака, "Битва за Мидуэй" Джона Форда, "Линия фронта Кокода!" Кена Холла. Впервые киноакадемия присудила приз иностранному фильму — советскому."Обязательно к просмотру!", "Одна из самых поразительных документальных картин, которые когда-либо видел", "Горячо рекомендую увлекающимся моделированием советской техники", "Трогательный, хорошо снятый и определенно заслуживающий "Оскара" — такие комментарии оставляют современные европейские и американские зрители. Лента стала настоящей киноэнциклопедией.

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

ссср, москва, сша, дзига вертов, майкл мур, оскар (премия), кино и сериалы, что посмотреть