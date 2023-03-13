О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В цикле материалов РИА Новости расскажет, какие отечественные ленты побеждали в Голливуде. Первую — "Разгром немецких войск под Москвой" — по-прежнему считают одной из самых масштабных и эпичных.История шедевраВ 1943-м "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша.Изначально фигурки делали из бронзы и покрывали золотом, но во время войны из-за нехватки металла перешли на гипс. В СССР буржуазный "Оскар" не считали высшей наградой — главной была Сталинская премия. И создатели первой отечественной полнометражной документальной картины ее удостоились.При чем тут Сталин и Дзига Вертов"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" — госзаказ: Сталин поручил "заснять на пленку и сделать хороший фильм" о том, как Советская армия нанесет сокрушительный удар. Глава страны лично курировал создание картины, отсматривал материал, вносил правки.Режиссерами назначили Леонида Варламова и ученика Дзиги Вертова Илью Копалина. В группу фронтовых кинооператоров вошло не более 30 человек, каждый отвечал за определенный участок фронта. Тысячи метров отснятой пленки поступали в монтажный павильон. Операторы фиксировали действия танковой армии в Тульской операции, битву за Калинин, снимали с самолетов бегство немцев из Клина, боевые вылеты, разорение Ясной Поляны.Масштаб итоговой версии картины под звуки Пятой симфонии Чайковского был уникальным. Во время озвучения фильма плакали и операторы, и оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками.В СССР фильм показали в феврале 1942 года. Кадры сожженных и разграбленных деревень, разгромленных музеев поражали. За неделю в Москве киноленту посмотрели почти 500 тысяч человек.Триумф во всех странахВ США фильм, известный как "Москва наносит ответный удар" (Moscow strikes back), впервые показали в августе 1942-го в нью-йоркском кинотеатре Globe.Картину перемонтировала одобренная российской стороной американская группа, но стиль оригинала сохранили.Советское правительство разослало копии союзникам по антигитлеровской коалиции. Лента произвела настоящий фурор. Только в Штатах и Великобритании ее посмотрели 16 миллионов зрителей, множество американцев записались добровольцами. Вскоре западные союзники открыли второй фронт.В Голливуде после долгих споров и интриг учредили новую оскаровскую номинацию — "Лучший документальный фильм". И выдвинули на нее перемонтированную версию советской картины. Лента получила и премию Национального совета кинокритиков США. Впоследствии эту награду вручали Виму Вендерсу, Майклу Муру, Джеймсу Маршу, Саре Полли.Церемония 15-го "Оскара" в 1943-м была сенсационной. Лауреатами стали четыре картины о Второй мировой: "Прелюдия к войне" Фрэнка Капры и Анатоля Литвака, "Битва за Мидуэй" Джона Форда, "Линия фронта Кокода!" Кена Холла. Впервые киноакадемия присудила приз иностранному фильму — советскому."Обязательно к просмотру!", "Одна из самых поразительных документальных картин, которые когда-либо видел", "Горячо рекомендую увлекающимся моделированием советской техники", "Трогательный, хорошо снятый и определенно заслуживающий "Оскара" — такие комментарии оставляют современные европейские и американские зрители. Лента стала настоящей киноэнциклопедией.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Американская киноакадемия в очередной раз вручила "Оскары". Российских картин в номинантах не было, но 80 лет назад одним из лауреатов стал советский фильм. В цикле материалов РИА Новости расскажет, какие отечественные ленты побеждали в Голливуде. Первую — "Разгром немецких войск под Москвой" — по-прежнему считают одной из самых масштабных и эпичных.
История шедевра
«
"Съемки были очень тяжелые. Тридцатиградусные морозы. Замерзал и забивался снегом механизм киноаппарата, окоченевшие руки отказывались действовать. <…> Монтировали днем и ночью, в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах. В конце декабря 1941 года монтаж был закончен. В огромном холодном павильоне студии началось озвучание", — вспоминал режиссер Илья Копалин о создании легендарного фильма.
В 1943-м "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша.
Афиша документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942)
Афиша документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942)
Изначально фигурки делали из бронзы и покрывали золотом, но во время войны из-за нехватки металла перешли на гипс. В СССР буржуазный "Оскар" не считали высшей наградой — главной была Сталинская премия. И создатели первой отечественной полнометражной документальной картины ее удостоились.
При чем тут Сталин и Дзига Вертов
"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" — госзаказ: Сталин поручил "заснять на пленку и сделать хороший фильм" о том, как Советская армия нанесет сокрушительный удар. Глава страны лично курировал создание картины, отсматривал материал, вносил правки.
Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)
Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)
Сцена из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский под Истрой. Октябрь 1941 — январь 1942 года. Центральная студия кинохроники (1942)
Режиссерами назначили Леонида Варламова и ученика Дзиги Вертова Илью Копалина.
В группу фронтовых кинооператоров вошло не более 30 человек, каждый отвечал за определенный участок фронта.
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"В Лиховом переулке, куда непрекращающимся потоком шел материал, работал, не зная отдыха, весь коллектив студии: лаборанты, монтажницы, ассистенты, редакторы, огромный отряд документалистов", — рассказывал кинооператор Роман Кармен.
Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942
Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942
Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Октябрь 1941 — январь 1942 года. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков. Центральная студия кинохроники, 1942
Тысячи метров отснятой пленки поступали в монтажный павильон. Операторы фиксировали действия танковой армии в Тульской операции, битву за Калинин, снимали с самолетов бегство немцев из Клина, боевые вылеты, разорение Ясной Поляны.
Масштаб итоговой версии картины под звуки Пятой симфонии Чайковского был уникальным. Во время озвучения фильма плакали и операторы, и оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками.
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"Светлая русская мелодия, гневный протест, рыдающие аккорды. А на экране сожженные города", — писал Копалин.
В СССР фильм показали в феврале 1942 года. Кадры сожженных и разграбленных деревень, разгромленных музеев поражали. За неделю в Москве киноленту посмотрели почти 500 тысяч человек.
Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942
Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942
Фрагмент из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками, 1942
В США фильм, известный как "Москва наносит ответный удар" (Moscow strikes back), впервые показали в августе 1942-го в нью-йоркском кинотеатре Globe.
Картину перемонтировала одобренная российской стороной американская группа, но стиль оригинала сохранили.
Афиша документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", 1942
Афиша документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", 1942
Советское правительство разослало копии союзникам по антигитлеровской коалиции. Лента произвела настоящий фурор. Только в Штатах и Великобритании ее посмотрели 16 миллионов зрителей, множество американцев записались добровольцами. Вскоре западные союзники открыли второй фронт.
В Голливуде после долгих споров и интриг учредили новую оскаровскую номинацию — "Лучший документальный фильм". И выдвинули на нее перемонтированную версию советской картины.
Лента получила и премию Национального совета кинокритиков США. Впоследствии эту награду вручали Виму Вендерсу, Майклу Муру, Джеймсу Маршу, Саре Полли.
Церемония 15-го "Оскара" в 1943-м была сенсационной. Лауреатами стали четыре картины о Второй мировой: "Прелюдия к войне" Фрэнка Капры и Анатоля Литвака, "Битва за Мидуэй" Джона Форда, "Линия фронта Кокода!" Кена Холла. Впервые киноакадемия присудила приз иностранному фильму — советскому.
Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку
Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку
Момент из фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова из состава Западного фронта идут в атаку
"За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности", — гласит фраза на знаменитой статуэтке.
"Обязательно к просмотру!", "Одна из самых поразительных документальных картин, которые когда-либо видел", "Горячо рекомендую увлекающимся моделированием советской техники", "Трогательный, хорошо снятый и определенно заслуживающий "Оскара" — такие комментарии оставляют современные европейские и американские зрители. Лента стала настоящей киноэнциклопедией.
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