https://ria.ru/20230313/khabarovsk-1857451388.html
Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду
Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду - РИА Новости, 13.03.2023
Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду
Житель КНР хотел незаконно вывезти из Хабаровска под одеждой около трех миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщает хабаровская таможня. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:14
2023-03-13T10:14
2023-03-13T10:15
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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Житель КНР хотел незаконно вывезти из Хабаровска под одеждой около трех миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщает хабаровская таможня. По данным ведомства, мужчина вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск – Харбин. "Незаконный вывоз 2,6 миллиона рублей (38 289 долларов США) в Харбин (КНР) предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Гражданин Китая вывозил наличные деньги, спрятав под одеждой и не задекларировав их. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере)", – сообщает таможенный орган. Уточняется, что китаец следовал через зеленый коридор, что "свидетельствует об отсутствии у него товаров или денежных средств, подлежащих декларированию". Наличные были обнаружены у него в нательной сумке. Законом без декларации разрешено перемещать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся наличность подлежит декларированию, напоминает таможня. По словам жителя Поднебесной, он не знал о правилах вывоза наличных из России, а деньги решил спрятать под одеждой, потому что боялся потерять в пути. Теперь китайцу грозит до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, китай, хабаровск, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Китай, Хабаровск, Происшествия
Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду
Китаец хотел вывезти из России под одеждой около трех миллионов, но был задержан
ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Житель КНР хотел незаконно вывезти из Хабаровска под одеждой около трех миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщает хабаровская таможня.
По данным ведомства, мужчина вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск – Харбин
. "Незаконный вывоз 2,6 миллиона рублей (38 289 долларов США
) в Харбин (КНР) предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Гражданин Китая вывозил наличные деньги, спрятав под одеждой и не задекларировав их. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере)", – сообщает таможенный орган.
Уточняется, что китаец следовал через зеленый коридор, что "свидетельствует об отсутствии у него товаров или денежных средств, подлежащих декларированию". Наличные были обнаружены у него в нательной сумке.
Законом без декларации разрешено перемещать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся наличность подлежит декларированию, напоминает таможня.
По словам жителя Поднебесной, он не знал о правилах вывоза наличных из России, а деньги решил спрятать под одеждой, потому что боялся потерять в пути. Теперь китайцу грозит до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.
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