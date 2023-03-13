https://ria.ru/20230313/khabarovsk-1857451388.html

Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду

Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду - РИА Новости, 13.03.2023

Авиапассажира из Китая задержали в России за контрабанду

Житель КНР хотел незаконно вывезти из Хабаровска под одеждой около трех миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщает хабаровская таможня. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:14

2023-03-13T10:14

2023-03-13T10:15

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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Житель КНР хотел незаконно вывезти из Хабаровска под одеждой около трех миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщает хабаровская таможня. По данным ведомства, мужчина вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск – Харбин. "Незаконный вывоз 2,6 миллиона рублей (38 289 долларов США) в Харбин (КНР) предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Гражданин Китая вывозил наличные деньги, спрятав под одеждой и не задекларировав их. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере)", – сообщает таможенный орган. Уточняется, что китаец следовал через зеленый коридор, что "свидетельствует об отсутствии у него товаров или денежных средств, подлежащих декларированию". Наличные были обнаружены у него в нательной сумке. Законом без декларации разрешено перемещать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся наличность подлежит декларированию, напоминает таможня. По словам жителя Поднебесной, он не знал о правилах вывоза наличных из России, а деньги решил спрятать под одеждой, потому что боялся потерять в пути. Теперь китайцу грозит до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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