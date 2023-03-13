https://ria.ru/20230313/katki-1857591820.html

Ледовое поле. Как устроены катки в Москве

Ледовое поле. Как устроены катки в Москве - РИА Новости, 13.03.2023

Ледовое поле. Как устроены катки в Москве

В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.

2023-03-13T17:01

2023-03-13T17:01

2023-03-13T17:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

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москва

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Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ледовое поле. Как устроены катки в Москве В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду. Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике. 2023-03-13T17:01 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, москва, видео