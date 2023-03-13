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Ледовое поле. Как устроены катки в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
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17:01 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/katki-1857591820.html
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
2023-03-13T17:01
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Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду. Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.
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РИА Новости
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4.7
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Видео, Москва
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
2023-03-13T17:01
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Ледовое поле. Как устроены катки в Москве

Читать ria.ru в
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоМосква
 
 
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