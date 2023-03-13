https://ria.ru/20230313/katki-1857591820.html
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве - РИА Новости, 13.03.2023
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
2023-03-13T17:01
2023-03-13T17:01
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Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду. Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.
2023-03-13T17:01
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PT3M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Видео, Москва
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
2023-03-13T17:01
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PT3M49S
Ледовое поле. Как устроены катки в Москве
В Москве, несмотря на приход весны, продолжают работать более тысячи катков. Причем некоторые из них могут функционировать даже в плюсовую погоду.
Как заливали ледовые площадки и с помощью какой техники их обслуживают – рассказываем в ролике.