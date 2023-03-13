https://ria.ru/20230313/izmalkovo-1857455476.html

Новый кадровый центр открылся в райцентре Липецкой области

Новый кадровый центр открылся в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 13.03.2023

Новый кадровый центр открылся в райцентре Липецкой области

Модернизированный кадровый центр "Работа России" открылся в селе Измалково Липецкой области в рамках национального проекта "Демография", сообщил губернатор... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:21

2023-03-13T10:21

2023-03-13T10:21

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Модернизированный кадровый центр "Работа России" открылся в селе Измалково Липецкой области в рамках национального проекта "Демография", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, офис находится в одном здании с центром "Мои документы", что позволит жителям получать в одном месте более 400 услуг. В помещении провели капитальный ремонт и оформили его в фирменном стиле бренда "Работа России". Артамонов отметил, что изменились и подходы к работе, появились новые сервисы, сотрудники повысили квалификацию. В кадровом центре будут работать три карьерных консультанта, услуги можно будет получить по принципу одного окна. Они помогут с трудоустройством, бесплатным переобучением, открытием собственного дела, оформлением социального контракта."Показатель безработицы в Липецкой области один из самых низких в стране. Сейчас наша задача переориентировать работу кадровых центров так, чтобы люди могли выбирать работу не по остаточному принципу, а с учетом своих пожеланий – по специализации, уровню зарплаты. В случае необходимости помогаем пройти переобучение и повысить квалификацию. С учетом строительства новых заводов вакансий будет все больше. Думаю, скоро придется переориентировать трудовые потоки с менее рентабельных на более рентабельные предприятия. Это будет делаться в интересах как работодателей, так и персонала, поскольку одним из главных условий будут комфортные условия труда, производственная безопасность и, разумеется, хороший доход граждан", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов