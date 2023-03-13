https://ria.ru/20230313/istyazaniya-1857552688.html

Житель Ростовской области получил срок за истязания малолетнего сына

Житель Ростовской области получил срок за истязания малолетнего сына - РИА Новости, 13.03.2023

Житель Ростовской области получил срок за истязания малолетнего сына

Житель города Таганрога в Ростовской области признан судом виновным в истязании своего малолетнего сына, ему назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:53

2023-03-13T14:53

2023-03-13T14:54

происшествия

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Житель города Таганрога в Ростовской области признан судом виновным в истязании своего малолетнего сына, ему назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы, сообщили в региональном СУСК РФ. Ранее следователи установили, что осужденный, находясь по месту своего жительства в Таганроге, в течение длительного времени с 2016 года по сентябрь 2022 года, систематически избивал своего малолетнего сына руками и другими предметами, лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания. В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд в итоге признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины. "Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункта "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html

https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html

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происшествия, россия, ростовская область, таганрог