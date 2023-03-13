https://ria.ru/20230313/investitsii-1857562485.html
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9% - РИА Новости, 13.03.2023
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области в 2022 году вырос на 0,9% и составил 462,1 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:30
2023-03-13T15:30
2023-03-13T15:30
нижегородская область
экономика
нижегородская область
россия
володарск
глеб никитин
корпорация развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a67fe8dd6e1a1e3f96aa0ffed52f235.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области в 2022 году вырос на 0,9% и составил 462,1 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. "В 2022 году нам удалось сохранить инвестиционную привлекательность региона и выйти в плюс, несмотря на геополитический фон. Большую роль в этом сыграли меры поддержки, которые были разработаны в прошлом году как на федеральном, так и на региональном уровне. Проводимая в регионе работа с бизнесом позволила нам в 2022 году войти в топ-5 в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. За четыре года область поднялась в рейтинге на 65 позиций", - цитирует Никитина пресс-служба правительства области. Губернатор отметил, что в регионе с 2018 года ежегодно фиксируется положительная инвестиционная динамика. За это время объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,3 раза. Подчеркивается, что такие результаты стали следствием масштабной работы по улучшению инвестиционного климата и организации системной поддержки инвесторов. "Основное влияние на рост инвестиций в 2022 году оказали крупные и средние предприятия региона - это 320 миллиардов рублей вложений, около 70 процентов общего объема инвестиций", - говорится в сообщении. Наибольший рост инвестиций отмечается по следующим видам экономической деятельности: транспортировка и хранение (в 2,8 раза к 2021 году), производство мебели (в 1,7 раза), производство лекарственных средств и материалов (в 1,5 раза). "Инвесторам должно быть максимально комфортно реализовывать у нас свои проекты. Для этого в регионе создана Корпорация развития, которая оказывает поддержку на всех этапах реализации проекта - от идеи до расширения производства. Кроме того, в Нижегородской области действуют на отдельных территориях все возможные преференциальные налоговые режимы: особая экономическая зона "Кулибин", территории опережающего развития в Володарске, Решетихе и Сарове, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области Андрея Саносяна.
https://ria.ru/20230301/dom-1855060757.html
https://ria.ru/20221227/dolschiki-1841695749.html
нижегородская область
россия
володарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dd88f233b7b09be94ba7e85e5134f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, россия, володарск, глеб никитин, корпорация развития
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Россия, Володарск, Глеб Никитин, Корпорация Развития
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9 процента в 2022
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области в 2022 году вырос на 0,9% и составил 462,1 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"В 2022 году нам удалось сохранить инвестиционную привлекательность региона и выйти в плюс, несмотря на геополитический фон. Большую роль в этом сыграли меры поддержки, которые были разработаны в прошлом году как на федеральном, так и на региональном уровне. Проводимая в регионе работа с бизнесом позволила нам в 2022 году войти в топ-5 в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
. За четыре года область поднялась в рейтинге на 65 позиций", - цитирует Никитина пресс-служба правительства области.
В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом
Губернатор отметил, что в регионе с 2018 года ежегодно фиксируется положительная инвестиционная динамика. За это время объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,3 раза.
Подчеркивается, что такие результаты стали следствием масштабной работы по улучшению инвестиционного климата и организации системной поддержки инвесторов. "Основное влияние на рост инвестиций в 2022 году оказали крупные и средние предприятия региона - это 320 миллиардов рублей вложений, около 70 процентов общего объема инвестиций", - говорится в сообщении.
Наибольший рост инвестиций отмечается по следующим видам экономической деятельности: транспортировка и хранение (в 2,8 раза к 2021 году), производство мебели (в 1,7 раза), производство лекарственных средств и материалов (в 1,5 раза).
"Инвесторам должно быть максимально комфортно реализовывать у нас свои проекты. Для этого в регионе создана Корпорация развития
, которая оказывает поддержку на всех этапах реализации проекта - от идеи до расширения производства. Кроме того, в Нижегородской области действуют на отдельных территориях все возможные преференциальные налоговые режимы: особая экономическая зона "Кулибин", территории опережающего развития в Володарске
, Решетихе и Сарове
, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области Андрея Саносяна.
Никитин: проблемы 90% обманутых дольщиков решены в Нижегородской области