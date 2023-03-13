https://ria.ru/20230313/investitsii-1857477117.html

Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю

Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю - РИА Новости, 13.03.2023

Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю

Объём инвестиций, который привлекла Амурская область по итогам 2022 года, стал максимальным за всю историю региона и составил 464 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:32

2023-03-13T11:32

2023-03-13T11:32

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Объём инвестиций, который привлекла Амурская область по итогам 2022 года, стал максимальным за всю историю региона и составил 464 миллиарда рублей, сообщает правительство Приамурья. По словам губернатора региона Василия Орлова, таких результатов удалось добиться во многом благодаря тому, что для инвесторов создаются благоприятные условия для запуска и реализации их проектов на территории региона. Фактический объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года превысил прогнозные показатели на 8%. "Активно осваиваем такие механизмы привлечения инвестиций, как государственно-частное партнерство. В прошлом году в Приамурье заключено 35 концессионных соглашений на общую сумму порядка 17 миллиардов рублей. Самые крупные из них помогут модернизировать системы водоснабжения и водоотведения Благовещенска, а также построить путепровод через Транссиб в Новобурейском. У нас внедрен широкий спектр мер поддержки. Это подтверждает и оценка, которую предприниматели ежегодно дают работе властей в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны", - отметил Орлов. В минэкономразвития и внешних связей области отметили, что значимым результатом прошлого года стало внедрение обновленного Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0). Благодаря этому инвесторы получили понятный алгоритм действий по всем необходимым для запуска проекта процедурам. "Особое внимание мы уделяем развитию каналов обратной связи с инвесторами. С возникающими вопросами или предложениями заинтересованные предприниматели могут выходить на ежеквартальные заседания инвестиционного комитета при губернаторе области или обратиться через специальный раздел на инвестиционном портале региона invest.amurob.ru", - добавила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева. С недавнего времени в Приамурье появились дополнительные меры поддержки, которые помогут инвесторам эффективнее реализовывать свои проекты в регионе. "Соглашение о защите и поощрении капиталовложений гарантирует неизменность размера налогов и условий использования земли, а также позволит возмещать до 100% затрат на создание инфраструктуры. Объединение ТОР региона сделает управление более оперативным. Также в конце прошлого года расширен перечень ОКВЭД для проектов резидентов. И внедрение обновленного регионального инвестиционного стандарта дополнительно даст определенные гарантии для инвесторов. Все это достаточно существенная поддержка, и мы готовы помочь инвесторам её получить", – отметила директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

https://ria.ru/20230310/priamure-1856964745.html

https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, василий орлов (губернатор)