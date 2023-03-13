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Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю - РИА Новости, 13.03.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:32 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/investitsii-1857477117.html
Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю
Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю - РИА Новости, 13.03.2023
Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю
Объём инвестиций, который привлекла Амурская область по итогам 2022 года, стал максимальным за всю историю региона и составил 464 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:32
2023-03-13T11:32
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Объём инвестиций, который привлекла Амурская область по итогам 2022 года, стал максимальным за всю историю региона и составил 464 миллиарда рублей, сообщает правительство Приамурья. По словам губернатора региона Василия Орлова, таких результатов удалось добиться во многом благодаря тому, что для инвесторов создаются благоприятные условия для запуска и реализации их проектов на территории региона. Фактический объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года превысил прогнозные показатели на 8%. "Активно осваиваем такие механизмы привлечения инвестиций, как государственно-частное партнерство. В прошлом году в Приамурье заключено 35 концессионных соглашений на общую сумму порядка 17 миллиардов рублей. Самые крупные из них помогут модернизировать системы водоснабжения и водоотведения Благовещенска, а также построить путепровод через Транссиб в Новобурейском. У нас внедрен широкий спектр мер поддержки. Это подтверждает и оценка, которую предприниматели ежегодно дают работе властей в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны", - отметил Орлов. В минэкономразвития и внешних связей области отметили, что значимым результатом прошлого года стало внедрение обновленного Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0). Благодаря этому инвесторы получили понятный алгоритм действий по всем необходимым для запуска проекта процедурам. "Особое внимание мы уделяем развитию каналов обратной связи с инвесторами. С возникающими вопросами или предложениями заинтересованные предприниматели могут выходить на ежеквартальные заседания инвестиционного комитета при губернаторе области или обратиться через специальный раздел на инвестиционном портале региона invest.amurob.ru", - добавила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева. С недавнего времени в Приамурье появились дополнительные меры поддержки, которые помогут инвесторам эффективнее реализовывать свои проекты в регионе. "Соглашение о защите и поощрении капиталовложений гарантирует неизменность размера налогов и условий использования земли, а также позволит возмещать до 100% затрат на создание инфраструктуры. Объединение ТОР региона сделает управление более оперативным. Также в конце прошлого года расширен перечень ОКВЭД для проектов резидентов. И внедрение обновленного регионального инвестиционного стандарта дополнительно даст определенные гарантии для инвесторов. Все это достаточно существенная поддержка, и мы готовы помочь инвесторам её получить", – отметила директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.
https://ria.ru/20230310/priamure-1856964745.html
https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html
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благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)

Приамурье привлекло максимальный объем инвестиций за всю свою историю

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Объём инвестиций, который привлекла Амурская область по итогам 2022 года, стал максимальным за всю историю региона и составил 464 миллиарда рублей, сообщает правительство Приамурья.
По словам губернатора региона Василия Орлова, таких результатов удалось добиться во многом благодаря тому, что для инвесторов создаются благоприятные условия для запуска и реализации их проектов на территории региона. Фактический объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года превысил прогнозные показатели на 8%.
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"Активно осваиваем такие механизмы привлечения инвестиций, как государственно-частное партнерство. В прошлом году в Приамурье заключено 35 концессионных соглашений на общую сумму порядка 17 миллиардов рублей. Самые крупные из них помогут модернизировать системы водоснабжения и водоотведения Благовещенска, а также построить путепровод через Транссиб в Новобурейском. У нас внедрен широкий спектр мер поддержки. Это подтверждает и оценка, которую предприниматели ежегодно дают работе властей в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны", - отметил Орлов.
В минэкономразвития и внешних связей области отметили, что значимым результатом прошлого года стало внедрение обновленного Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0). Благодаря этому инвесторы получили понятный алгоритм действий по всем необходимым для запуска проекта процедурам.
"Особое внимание мы уделяем развитию каналов обратной связи с инвесторами. С возникающими вопросами или предложениями заинтересованные предприниматели могут выходить на ежеквартальные заседания инвестиционного комитета при губернаторе области или обратиться через специальный раздел на инвестиционном портале региона invest.amurob.ru", - добавила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
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С недавнего времени в Приамурье появились дополнительные меры поддержки, которые помогут инвесторам эффективнее реализовывать свои проекты в регионе.
"Соглашение о защите и поощрении капиталовложений гарантирует неизменность размера налогов и условий использования земли, а также позволит возмещать до 100% затрат на создание инфраструктуры. Объединение ТОР региона сделает управление более оперативным. Также в конце прошлого года расширен перечень ОКВЭД для проектов резидентов. И внедрение обновленного регионального инвестиционного стандарта дополнительно даст определенные гарантии для инвесторов. Все это достаточно существенная поддержка, и мы готовы помочь инвесторам её получить", – отметила директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.
 
Амурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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