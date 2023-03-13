https://ria.ru/20230313/internet-1857549653.html
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
В Москве пройдет форум по управлению интернетом - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
Тринадцатый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023) в этом году пройдет 6-7 апреля в Москве в пространстве "Согласие Hall", регистрация на него... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:47
2023-03-13T14:47
2023-03-13T14:47
общество
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технологии
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тринадцатый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023) в этом году пройдет 6-7 апреля в Москве в пространстве "Согласие Hall", регистрация на него уже открыта. Так, в форуме, организованном Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной IT-кооперации, примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций. В первый день участники обсудят в том числе какую роль должно занимать государство в процессах управления интернетом. Кроме того, будет рассмотрен опыт различных стран по обеспечению цифрового суверенитета. Завершат первый день форума секции о цифровых технологиях будущего и методах борьбы с фейковой информацией и цифровой дискриминацией. Второй день начнется с вручения награды Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере интернета") и лекции лауреата. Далее спикеры и гости форума обсудят проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики, использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения и участие молодежи в процессах управления интернетом. Завершится форум представлением второго сборника авторских статей "Интернет сегодня и завтра", подготовленного Центром глобальной IT-кооперации. Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, Российский форум по управлению интернетом - уникальное мероприятие, на котором обсуждаются важнейшие вопросы развития сети и взаимодействия всех ее пользователей - от госструктур и бизнеса до частных лиц и общественных организаций. "В этом году мы проводим форум в офлайн-формате и надеемся, что личное общение наших спикеров и участников станет отправной точкой для новых идей по развитию системы управления интернетом", - добавил он.
https://ria.ru/20230214/svyaz-1851995059.html
https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, технологии, андрей воробьев, интернет
Общество, Москва, Россия, Технологии, Андрей Воробьев, Интернет
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
Тринадцатый российский форум по управлению интернетом пройдет 6-7 апреля в Москве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тринадцатый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023) в этом году пройдет 6-7 апреля в Москве в пространстве "Согласие Hall", регистрация на него уже открыта.
Так, в форуме, организованном Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной IT-кооперации, примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций.
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В первый день участники обсудят в том числе какую роль должно занимать государство в процессах управления интернетом. Кроме того, будет рассмотрен опыт различных стран по обеспечению цифрового суверенитета. Завершат первый день форума секции о цифровых технологиях будущего и методах борьбы с фейковой информацией и цифровой дискриминацией.
Второй день начнется с вручения награды Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере интернета") и лекции лауреата. Далее спикеры и гости форума обсудят проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики, использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения и участие молодежи в процессах управления интернетом. Завершится форум представлением второго сборника авторских статей "Интернет сегодня и завтра", подготовленного Центром глобальной IT-кооперации.
Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев
, Российский форум по управлению интернетом - уникальное мероприятие, на котором обсуждаются важнейшие вопросы развития сети и взаимодействия всех ее пользователей - от госструктур и бизнеса до частных лиц и общественных организаций. "В этом году мы проводим форум в офлайн-формате и надеемся, что личное общение наших спикеров и участников станет отправной точкой для новых идей по развитию системы управления интернетом", - добавил он.
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