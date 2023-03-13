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МИД Франции обсудил с президентом Грузии перспективы интеграции страны в ЕС - РИА Новости, 13.03.2023
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15:37 13.03.2023 (обновлено: 15:40 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/integratsiya-1857563971.html
МИД Франции обсудил с президентом Грузии перспективы интеграции страны в ЕС
МИД Франции обсудил с президентом Грузии перспективы интеграции страны в ЕС - РИА Новости, 13.03.2023
МИД Франции обсудил с президентом Грузии перспективы интеграции страны в ЕС
Глава МИД Франции Катрин Колонна провела переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в ходе которых был, в том числе, затронут вопрос интеграции страны... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:37
2023-03-13T15:40
в мире
грузия
франция
тбилиси
катрин колонна
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
евросоюз
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна провела переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в ходе которых был, в том числе, затронут вопрос интеграции страны в Евросоюз, сообщило французское внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел приняла 13 марта президента Грузии Саломе Зурабишвилии. Министр заявила, что Франция поддерживает процесс интеграции Грузии в Европейский союз. Она подчеркнула необходимость реформ с целью укрепления верховенства права, согласно 12 рекомендациям, сформулированными Еврокомиссией в июне 2022 года, чтобы иметь возможность получить статус кандидата в члены ЕС", - сообщается в коммюнике французского МИД в понедельник. Колонна отметила, что Франция приветствует решение грузинского правительства отозвать законопроект "об иностранных агентах" и призвала власти Грузии к бдительности в отношении угроз сплочённости населения. Министр также заявила о намерении продолжить укрепление двусторонних отношений между Парижем и Тбилиси. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, потому как власти страны делают для этого все необходимое. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. На прошлой неделе, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
https://ria.ru/20230312/gruziya-1857413735.html
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в мире, грузия, франция, тбилиси, катрин колонна, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Франция, Тбилиси, Катрин Колонна, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, Еврокомиссия
МИД Франции обсудил с президентом Грузии перспективы интеграции страны в ЕС

МИД Франции обсудил с президентом Грузии Зурабишвили перспективы интеграции страны в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна провела переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в ходе которых был, в том числе, затронут вопрос интеграции страны в Евросоюз, сообщило французское внешнеполитическое ведомство.
"Министр иностранных дел приняла 13 марта президента Грузии Саломе Зурабишвилии. Министр заявила, что Франция поддерживает процесс интеграции Грузии в Европейский союз. Она подчеркнула необходимость реформ с целью укрепления верховенства права, согласно 12 рекомендациям, сформулированными Еврокомиссией в июне 2022 года, чтобы иметь возможность получить статус кандидата в члены ЕС", - сообщается в коммюнике французского МИД в понедельник.
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Колонна отметила, что Франция приветствует решение грузинского правительства отозвать законопроект "об иностранных агентах" и призвала власти Грузии к бдительности в отношении угроз сплочённости населения. Министр также заявила о намерении продолжить укрепление двусторонних отношений между Парижем и Тбилиси.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, потому как власти страны делают для этого все необходимое.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
На прошлой неделе, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
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