Таубер потребовала объяснить присутствие иностранцев среди полиции Кишинева
Таубер потребовала объяснить присутствие иностранцев в рядах полиции Кишинева на митинге
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер потребовала полицию Кишинева пояснить присутствие в ее рядах иностранцев, которые были замечены на митинге оппозиции.
Ранее председатель партии "Шор" Илан Шор заявил, что на протесте в воскресенье в рядах полиции были замечены иностранцы в масках, которые не говорили ни на русском, ни на молдавском языках. На вопросы журналистов они отвечали: "I don't speak Romanian ("Я не говорю на румынском"). Полиция Кишинева сообщила, что на митинге были задержаны 77 нарушителей порядка.
"Я направила депутатский запрос, чтобы выяснить, что делали в стране иностранные граждане, одетые в штатское и с закрытыми лицами, которые задерживали граждан Молдавии на митинге. Если подтвердится, что это были иностранные граждане, то мы потребуем детального расследования по вопросу обеспечения национальной безопасности и роль этих людей в подготовке провокаций против народа", - написала Таубер в понедельник в своем Telegram-канале.
В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг. Протесты в Молдавии прошли в рамках акции "Движение для народа", на митингах звучали требования к властям оплатить счета за газ и электричество.
За несколько часов до протеста Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану, к подготовке акций якобы причастны российские спецслужбы. Накануне президент Молдавии Майя Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации ситуации.
Оппозиция заявления властей опровергает и выступает со встречным обвинением.