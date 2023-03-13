https://ria.ru/20230313/inostrantsy-1857573027.html

Таубер потребовала объяснить присутствие иностранцев среди полиции Кишинева

Таубер потребовала объяснить присутствие иностранцев среди полиции Кишинева - РИА Новости, 13.03.2023

Таубер потребовала объяснить присутствие иностранцев среди полиции Кишинева

Вице-председатель оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер потребовала полицию Кишинева пояснить присутствие в ее рядах... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:08

2023-03-13T16:08

2023-03-13T16:08

в мире

молдавия

кишинев

россия

илан шор

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер потребовала полицию Кишинева пояснить присутствие в ее рядах иностранцев, которые были замечены на митинге оппозиции. Ранее председатель партии "Шор" Илан Шор заявил, что на протесте в воскресенье в рядах полиции были замечены иностранцы в масках, которые не говорили ни на русском, ни на молдавском языках. На вопросы журналистов они отвечали: "I don't speak Romanian ("Я не говорю на румынском"). Полиция Кишинева сообщила, что на митинге были задержаны 77 нарушителей порядка. "Я направила депутатский запрос, чтобы выяснить, что делали в стране иностранные граждане, одетые в штатское и с закрытыми лицами, которые задерживали граждан Молдавии на митинге. Если подтвердится, что это были иностранные граждане, то мы потребуем детального расследования по вопросу обеспечения национальной безопасности и роль этих людей в подготовке провокаций против народа", - написала Таубер в понедельник в своем Telegram-канале. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг. Протесты в Молдавии прошли в рамках акции "Движение для народа", на митингах звучали требования к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до протеста Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану, к подготовке акций якобы причастны российские спецслужбы. Накануне президент Молдавии Майя Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации ситуации. Оппозиция заявления властей опровергает и выступает со встречным обвинением.

https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857550364.html

https://ria.ru/20230312/miting-1857362954.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, марина таубер, майя санду