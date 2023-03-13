https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857470313.html

Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"

Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки" - РИА Новости, 13.03.2023

Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"

Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:05

2023-03-13T11:05

2023-03-13T11:05

в мире

россия

николай патрушев

северный поток

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

украина

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Он напомнил, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, николай патрушев, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, украина