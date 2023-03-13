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Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки" - РИА Новости, 13.03.2023
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11:05 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857470313.html
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"
Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:05
2023-03-13T11:05
в мире
россия
николай патрушев
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
украина
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Он напомнил, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой.
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в мире, россия, николай патрушев, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, украина
В мире, Россия, Николай Патрушев, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Украина
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"

Патрушев усомнился в существовании украинской группировки, взорвавшей "Северные потоки"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
«
"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты".
Он напомнил, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
 
В миреРоссияНиколай ПатрушевСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2Украина
 
 
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