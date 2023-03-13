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Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"
Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:05
2023-03-13T11:05
2023-03-13T11:05
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николай патрушев
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
украина
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Материалы западной прессы о причастности неких украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности такой версии, заявил в интервью секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Он напомнил, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николай патрушев, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, украина
В мире, Россия, Николай Патрушев, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Украина
Патрушев усомнился в существовании украинцев, взорвавших "Северные потоки"
Патрушев усомнился в существовании украинской группировки, взорвавшей "Северные потоки"