Рейтинг@Mail.ru
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев - РИА Новости, 13.03.2023
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев
Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:02
2023-03-13T11:02
в мире
северный поток
авария на "северных потоках"
николай патрушев
россия
европа
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:253:1840:1288_1920x0_80_0_0_b408fc1867f20811d43d1e406c3aece6.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. "Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты". По его словам, решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, "провластные англосаксонские СМИ по указке свыше" назначили виновного - некую группу украинских террористов, по существу еще раз указав на "террористический характер" нынешнего киевского режима. "При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
россия
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:54:1840:1434_1920x0_80_0_0_cbe0e348b0a23daca2ebe75e0d7fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный поток, авария на "северных потоках", николай патрушев, россия, европа, сша, украина, северный поток — 2
В мире, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Николай Патрушев, Россия, Европа, США, Украина, Северный поток — 2
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев

Патрушев: историю с "Северными потоками" хотят запутать вбросом мнимой утечки данных

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
"Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты".
По его словам, решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, "провластные англосаксонские СМИ по указке свыше" назначили виновного - некую группу украинских террористов, по существу еще раз указав на "террористический характер" нынешнего киевского режима.
"При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет", - добавил Патрушев.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
 
В миреСеверный потокАвария на "Северных потоках"Николай ПатрушевРоссияЕвропаСШАУкраинаСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала