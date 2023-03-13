Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев
Патрушев: историю с "Северными потоками" хотят запутать вбросом мнимой утечки данных
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
"Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты".
По его словам, решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, "провластные англосаксонские СМИ по указке свыше" назначили виновного - некую группу украинских террористов, по существу еще раз указав на "террористический характер" нынешнего киевского режима.
"При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет", - добавил Патрушев.