https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев

Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев - РИА Новости, 13.03.2023

Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев

Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:02

2023-03-13T11:02

2023-03-13T11:02

в мире

северный поток

авария на "северных потоках"

николай патрушев

россия

европа

сша

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуацию со взрывами на "Северных потоках" призван запутать вброс мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. "Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты". По его словам, решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, "провластные англосаксонские СМИ по указке свыше" назначили виновного - некую группу украинских террористов, по существу еще раз указав на "террористический характер" нынешнего киевского режима. "При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

россия

европа

сша

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, авария на "северных потоках", николай патрушев, россия, европа, сша, украина, северный поток — 2