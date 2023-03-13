https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857468310.html
Патрушев рассказал, на кого рассчитаны вбросы по "Северным потокам"
Патрушев рассказал, на кого рассчитаны вбросы по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев рассказал, на кого рассчитаны вбросы по "Северным потокам"
Тема непричастности США и Великобритании к теракту на "Северных потоках", очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:58
2023-03-13T10:58
2023-03-13T10:58
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россия
николай патрушев
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тема непричастности США и Великобритании к теракту на "Северных потоках", очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведывательной данных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше и, вероятно, принадлежащей двум украинцам. "Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
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в мире, сша, великобритания, россия, николай патрушев, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Великобритания, Россия, Николай Патрушев, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Патрушев рассказал, на кого рассчитаны вбросы по "Северным потокам"
Патрушев: вбросы по "Северным потокам" рассчитаны на не умеющую мыслить аудиторию