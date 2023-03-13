https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857458476.html

Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"

Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.03.2023

Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"

Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:35

2023-03-13T10:35

2023-03-13T10:50

россия

европа

николай патрушев

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты"."Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия", - сказал Патрушев."Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, николай патрушев, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"