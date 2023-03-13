https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857458476.html
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:35
2023-03-13T10:35
2023-03-13T10:50
россия
европа
николай патрушев
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты"."Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия", - сказал Патрушев."Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, николай патрушев, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Николай Патрушев, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Патрушев: Россия настаивает на участии в расследовании взрывов на "Северных потоках"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты".
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
"Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия", - сказал Патрушев.
"Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском