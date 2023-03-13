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Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.03.2023
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10:35 13.03.2023 (обновлено: 10:50 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857458476.html
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:35
2023-03-13T10:50
россия
европа
николай патрушев
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты"."Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия", - сказал Патрушев."Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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россия, европа, николай патрушев, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Николай Патрушев, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"

Патрушев: Россия настаивает на участии в расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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"Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия", - сказал Патрушев.
"Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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РоссияЕвропаНиколай ПатрушевГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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