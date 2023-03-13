https://ria.ru/20230313/gaubitsy-1857456412.html

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2023

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы, их которых украинские войска обстреливали города и села на противоположном берегу Днепра, сообщил в РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:28

2023-03-13T10:28

2023-03-13T10:28

специальная военная операция на украине

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы, их которых украинские войска обстреливали города и села на противоположном берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника составили: пятеро погибших военных ВСУ, трое получили ранения", - сказал собеседник агентства Также, по его словам, вчера в районе села Янтарное "уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери - пять погибших военных ВСУ". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100- 150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, украинские войска выпустили 47 снарядов.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

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Екатерина Зайцева

херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область