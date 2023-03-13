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ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/gaubitsy-1857456412.html
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2023
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы, их которых украинские войска обстреливали города и села на противоположном берегу Днепра, сообщил в РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:28
2023-03-13T10:28
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы, их которых украинские войска обстреливали города и села на противоположном берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника составили: пятеро погибших военных ВСУ, трое получили ранения", - сказал собеседник агентства Также, по его словам, вчера в районе села Янтарное "уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери - пять погибших военных ВСУ". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100- 150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, украинские войска выпустили 47 снарядов.
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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ работает в южном секторе СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ работает в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий вооруженных сил РФ работает в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы, их которых украинские войска обстреливали города и села на противоположном берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника составили: пятеро погибших военных ВСУ, трое получили ранения", - сказал собеседник агентства
Также, по его словам, вчера в районе села Янтарное "уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери - пять погибших военных ВСУ".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100- 150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, украинские войска выпустили 47 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская область
 
 
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