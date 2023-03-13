https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html

ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам

ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам - РИА Новости, 13.03.2023

ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам

Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T01:38

2023-03-13T01:38

2023-03-13T01:49

экономика

сша

федеральная резервная система сша

джанет йеллен

джером пауэлл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА новости. Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга."Правление Федерального резерва… сделает доступным дополнительное финансирование имеющим на него право кредитным организациям, чтобы помочь обеспечить банки возможностью удовлетворить потребности всех своих вкладчиков", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230313/svb-1857417309.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, федеральная резервная система сша, джанет йеллен, джером пауэлл