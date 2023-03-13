https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам - РИА Новости, 13.03.2023
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:38
2023-03-13T01:38
2023-03-13T01:49
экономика
сша
федеральная резервная система сша
джанет йеллен
джером пауэлл
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА новости. Федеральная резервная система США предоставит американским банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга."Правление Федерального резерва… сделает доступным дополнительное финансирование имеющим на него право кредитным организациям, чтобы помочь обеспечить банки возможностью удовлетворить потребности всех своих вкладчиков", - говорится в документе.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, джанет йеллен, джером пауэлл
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
ФРС США предоставит дополнительные средства банкам для защиты их финансовой устойчивости