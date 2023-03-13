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Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше
Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше - РИА Новости, 13.03.2023
Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше
Британские ВМС следили за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:59
2023-03-13T22:59
2023-03-13T22:59
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британские ВМС следили за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот. Как следует из заявления, британский фрегат отслеживал движения российских кораблей, когда они двигались по Бискайскому заливу, а затем в воскресенье утром следовал за ними в проливе Ла-Манш. По словам командира британского фрегата речь идет о регулярном сопровождении военных кораблей в территориальных водах Британии и прилегающих морских районах.
https://ria.ru/20221030/flot-1827918382.html
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в мире, ла-манш, великобритания, россия
В мире, Ла-Манш, Великобритания, Россия
Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше
Британский фрегат Portland проследил за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш