https://ria.ru/20230313/fregat-1857665143.html

Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше

Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше - РИА Новости, 13.03.2023

Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше

Британские ВМС следили за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:59

2023-03-13T22:59

2023-03-13T22:59

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британские ВМС следили за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот. Как следует из заявления, британский фрегат отслеживал движения российских кораблей, когда они двигались по Бискайскому заливу, а затем в воскресенье утром следовал за ними в проливе Ла-Манш. По словам командира британского фрегата речь идет о регулярном сопровождении военных кораблей в территориальных водах Британии и прилегающих морских районах.

https://ria.ru/20221030/flot-1827918382.html

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в мире, ла-манш, великобритания, россия