https://ria.ru/20230313/film-1857442436.html

В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме

В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме - РИА Новости, 13.03.2023

В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме

Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов организованы учебно-методические сборы в Военной РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:32

2023-03-13T08:32

2023-03-13T10:59

культура

россия

вьетнам

владимир путин

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

тверь

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов организованы учебно-методические сборы в Военной академии воздушно-космической обороны (ВКС) имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери, где им продемонстрировали работу зенитно-ракетного комплекса того времени С-75, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда поддержки военно-патриотического кино. "Во время занятий специально подготовленные расчеты продемонстрировали творческой группе учебно-боевое применение комплексов для борьбы с одиночными, групповыми, низколетящими и скоростными целями, а также возможности противодействия противорадиолокационным ракетам типа Shrike", — рассказали в фонде. Там отметили, что на сборы также пригласили ветеранов войск ПВО, участвовавших в военных операциях Советского Союза, чтобы творческая группа этого проекта смогла почувствовать боевую атмосферу. В процессе кинематографисты отсняли обучающие видеоматериалы, которые помогут участникам съемочного процесса в дальнейшей работе. Кинокартина "Льенсо" имеет статус национального фильма России. Она расскажет о работе советских военных специалистов, прибывших во Вьетнам в 1965 году с двумя первыми дивизионами ЗРК С-75. Фильм основан на воспоминаниях советских офицеров-ракетчиков, которых призвали обучить вьетнамцев работе на ЗРК С-75. Прототипами главных героев стали советские офицеры Федор Ильиных и Борис Можаев. Фонд поддержки военно-патриотического кино создан по решению президента России Владимира Путина при участии Министерства обороны. Попечительский совет организации возглавил министр Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html

https://ria.ru/20230307/vyzov-1856355423.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, владимир путин, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, тверь