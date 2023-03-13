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В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме - РИА Новости, 13.03.2023
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Культура
 
08:32 13.03.2023 (обновлено: 10:59 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/film-1857442436.html
В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме
В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме - РИА Новости, 13.03.2023
В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме
Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов организованы учебно-методические сборы в Военной РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:32
2023-03-13T10:59
культура
россия
вьетнам
владимир путин
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
тверь
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов организованы учебно-методические сборы в Военной академии воздушно-космической обороны (ВКС) имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери, где им продемонстрировали работу зенитно-ракетного комплекса того времени С-75, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда поддержки военно-патриотического кино. "Во время занятий специально подготовленные расчеты продемонстрировали творческой группе учебно-боевое применение комплексов для борьбы с одиночными, групповыми, низколетящими и скоростными целями, а также возможности противодействия противорадиолокационным ракетам типа Shrike", — рассказали в фонде. Там отметили, что на сборы также пригласили ветеранов войск ПВО, участвовавших в военных операциях Советского Союза, чтобы творческая группа этого проекта смогла почувствовать боевую атмосферу. В процессе кинематографисты отсняли обучающие видеоматериалы, которые помогут участникам съемочного процесса в дальнейшей работе. Кинокартина "Льенсо" имеет статус национального фильма России. Она расскажет о работе советских военных специалистов, прибывших во Вьетнам в 1965 году с двумя первыми дивизионами ЗРК С-75. Фильм основан на воспоминаниях советских офицеров-ракетчиков, которых призвали обучить вьетнамцев работе на ЗРК С-75. Прототипами главных героев стали советские офицеры Федор Ильиных и Борис Можаев. Фонд поддержки военно-патриотического кино создан по решению президента России Владимира Путина при участии Министерства обороны. Попечительский совет организации возглавил министр Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html
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россия, вьетнам, владимир путин, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, тверь
Культура, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, Тверь
В России начались съемки первого отечественного фильма о войне во Вьетнаме

Для съемок российского фильма о войне во Вьетнаме организовали сборы в академии ВКС

© Фото : freepikЧеловек, снимающий на профессиональную камеру
Человек, снимающий на профессиональную камеру - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : freepik
Человек, снимающий на профессиональную камеру. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов организованы учебно-методические сборы в Военной академии воздушно-космической обороны (ВКС) имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери, где им продемонстрировали работу зенитно-ракетного комплекса того времени С-75, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда поддержки военно-патриотического кино.
"Во время занятий специально подготовленные расчеты продемонстрировали творческой группе учебно-боевое применение комплексов для борьбы с одиночными, групповыми, низколетящими и скоростными целями, а также возможности противодействия противорадиолокационным ракетам типа Shrike", — рассказали в фонде.
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Там отметили, что на сборы также пригласили ветеранов войск ПВО, участвовавших в военных операциях Советского Союза, чтобы творческая группа этого проекта смогла почувствовать боевую атмосферу. В процессе кинематографисты отсняли обучающие видеоматериалы, которые помогут участникам съемочного процесса в дальнейшей работе.
Кинокартина "Льенсо" имеет статус национального фильма России. Она расскажет о работе советских военных специалистов, прибывших во Вьетнам в 1965 году с двумя первыми дивизионами ЗРК С-75. Фильм основан на воспоминаниях советских офицеров-ракетчиков, которых призвали обучить вьетнамцев работе на ЗРК С-75. Прототипами главных героев стали советские офицеры Федор Ильиных и Борис Можаев.
Фонд поддержки военно-патриотического кино создан по решению президента России Владимира Путина при участии Министерства обороны. Попечительский совет организации возглавил министр Сергей Шойгу.
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КультураРоссияВьетнамВладимир ПутинСергей ШойгуВоздушно-космические силы РоссииТверь
 
 
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